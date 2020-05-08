По указу мэра Сергея Собянина с 12 мая в Москве заработает обязательный режим ношения масок и перчаток на работе, в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

с чего всё началось

Данчиков уточнил, что соблюдение режима на любом промышленном или непромышленном предприятии будет также контролировать Роспотребнадзор. Сумма штрафа за первое появление без маски или перчаток после введения соответствующего запрета составит 4 тыс. руб.

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