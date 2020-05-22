Коронавирус
РБКВласти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг.
с чего всё началось
— МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила она в эфире телевизионного канала «Россия 24».Вечерняя Москва14:37
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Общество
В Подмосковье введут штрафы за отсутствие масок в общественных местах
Жителей Подмосковья, которые появятся в общественных местах без защитной маски, будут штрафовать.
РБК 14:27
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Общество
Власти Тульской области поддержали медсестру, работавшую в купальнике
Евразия Daily вчера в 18:27
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 10:19
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ 11:00
Происшествия
Таксист в Лондоне заразился коронавирусом после плевка пассажира
Лондон, 22 мая 2020, 21:27 — REGNUM Таксист скончался от последствий заболевания COVID-19, заразившись коронавирусом от пассажира в Лондоне.
REGNUM 14:27
Гаджеты
Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой
Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
3DNews 07:10
Общество
Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2
Сообщалось, что таких граждан будут выявлять с помощью массового тестирования, запущенного властями Москвы с 15 мая.
Известия 13:54
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.
Piter.tv 10:07
Происшествия
Пятеро детей сутки пробыли с забитой до смерти матерью и вышли к соседям за едой
В Санкт-Петербурге пятеро детей почти сутки наблюдали, как их мать умирает после избиения сожителем.
Lenta.ru 13:20
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь
Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
МонаВиста 11:56
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 05:39
Хоккей
Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову
Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».
RT на русском 14:38
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Единоборства
Майк Тайсон показал взрывную скорость рук
Sports.ru 03:22
Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM 04:29
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru 13:00
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес
На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor вчера в 10:14
Игры
Будущему боевику Outriders посвятили ежемесячное шоу
Компания Square Enix пообещала регулярно делиться новостями и обновлениями, относящимися к будущему боевику Outriders, над которым работает польская студия People Can Fly.
Игромания.ру 14:08
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com вчера в 12:54
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.
REGNUM 13:30
Политика
Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате
Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).
Вести.Ru 11:38
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия 04:55