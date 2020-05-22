с чего всё началось

МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг.

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 880

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 634

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 43

Гаджеты Vivo раскрыла облик смартфона X50 Pro с передовой камерой Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.

Общество Власти Москвы не будут изолировать граждан с антителами к SARS-CoV-2 Сообщалось, что таких граждан будут выявлять с помощью массового тестирования, запущенного властями Москвы с 15 мая.

Армия и оружие Появилось видео уничтожения в Ливии российского ЗРПК Панцирь Переданные из Саудовской Аравии российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь С1" в Ливии уничтожаются турецкими и протурецкими вооруженными силами противников Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 428

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 30

Хоккей Задоров считает, что «Миннесота» не подходит Капризову Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров оценил перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) своего соотечественника Кирилла Капризова, права на которого принадлежат «Миннесоте Уайлд».

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Армия и оружие Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей. 14

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 34

Шоу-бизнес Интернет-пользователи обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала. 1

Игры Будущему боевику Outriders посвятили ежемесячное шоу Компания Square Enix пообещала регулярно делиться новостями и обновлениями, относящимися к будущему боевику Outriders, над которым работает польская студия People Can Fly.

Экономика Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров Москва, 22 мая 2020, 20:30 — REGNUM Доля трат на еду из общего уровня расходов семей в России достигла рекордных показателей в апреле 2020 года.

Политика Зеленский отреагировал на петицию о Московском патриархате Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом передать Киево-Печерскую лавру Православной церкви Украины (ПЦУ) и расторгнуть договор аренды на ее использование с Украинской православной церковью (Московского патриархата).