Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
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Анастасия Ракова
МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг.
— Анастасия РаковаРИА Новости 13:48
с чего всё началось
— МФЦ являются одним из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила она в эфире телевизионного канала «Россия 24
».
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