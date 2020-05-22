Коронавирус
РБКВласти Москвы назвали условия для открытия предприятий сферы услуг
Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Читать в источнике
Оценить237
В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты.
с чего всё началось
— МФЦ являются одними из представителей сферы услуг, и в зависимости от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг, — отметила она в эфире телевизионного канала «Россия 24».Вечерняя Москва14:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия
В Петербурге сожитель забил до смерти мать пятерых детей
Форпост Северо-Запад 14:59
Происшествия
В Дагестане в перестрелке с боевиками ранен спецназовец
Кавказ Пост 09:46
Наука
Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет
В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1.
Популярная механика 19 мая в 11:34
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия 16:57
Общество
Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой»
Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19.
РИА Новости 14:36
Общество
СМИ сообщили о госпитализации Кадырова в связи с коронавирусом
ИА Новороссия вчера в 12:17
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции
"Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:22
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение
Представитель МВД Саудовской Аравии Талаль аш-Шальхуб в эфире "Аль-Арабия" заявил, что в стране с 22 мая введен полный запрет на передвижение.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
При пожаре в больнице в Зеленодольске погибли два человека
RT на русском 16:36
Общество
Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей
Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.
RT на русском 15:35
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb 16:43
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Культура
Названа лучшая экранизация Стивена Кинга
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга.
Москва 24 11:30
Футбол
Опубликованы фотографии новой необычной формы «Манчестер Сити»
Metaratings 07:02
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета 07:16
Происшествия
Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта
Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане.
RT на русском 11:12
Происшествия
В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
РИА Новости 05:36
Общество
Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае
Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ.
BFM.ru 08:45
Общество
На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года.
RT на русском 04:47
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом
Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Интерфакс 15:34
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье
Финальные исследования лекарства от коронавируса пройдут в Башкирии
В Башкирии пройдут финальные испытания препарата для лечения коронавируса «Фавипиравир».
ProUfu.ru 11:54
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК 08:57
Наука
Ученые обнаружили «ген похудения»
Ferra 05:35