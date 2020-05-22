с чего всё началось

В зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация после открытия МФЦ в городе, можно будет смотреть и принимать решения, когда открывать другие учреждения сферы услуг. Я думаю, так же, как и мы, эти отрасли на сегодняшний день вырабатывают новые правила, стандарты.

Развитие ситуации с коронавирусом после открытия многофункциональных центров в Москве даст понять, когда можно будет отменить ограничения по работе для других предприятий в сфере услуг. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Наука Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет В своих выводах Киппинга говорит о том, что для планет с похожими условиями и эволюционными временными рамками, как на Земле, образование жизни имеет небольшие проблемы, соотношение составляет 9:1. 125

Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 22

Общество Илон Маск назвал статистику по коронавирусу в США «липовой» Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью изданию Bloomberg Businessweek, что подсчеты числа больных коронавирусом в США стали ненадежными с середины апреля, когда в общую статистику начали вносить пациентов с симптомами, схожими с COVID-19. 14

Общество В Самарской области продлили режим самоизоляции "Двадцать второго мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение, согласно которому режим ограничений и самоизоляции в регионе продлевается с 25 по 31 мая включительно", - говорится в сообщении. 34

Общество Москва начинает первый этап смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. 3,2K

Общество В Саудовской Аравии ввели полный запрет на передвижение Представитель МВД Саудовской Аравии Талаль аш-Шальхуб в эфире "Аль-Арабия" заявил, что в стране с 22 мая введен полный запрет на передвижение.

Происшествия Власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта Власти пакистанской провинции Синд сообщили о по меньшей мере двух выживших при крушении самолёта «Пакистанских международных авиалиний» рядом с аэропортом города Карачи в Пакистане. 22

Происшествия В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.

Общество Голикова предупредила о росте смертности от коронавируса в мае Голикова добавила, что официальные данные по причинам смертности в России по апрелю будут получены 29 мая, так как это и предусмотрено федеральным планом статистических работ. 443

Общество На Украине отложат строительство «Стены» на границе с Россией Государственная пограничная служба Украины заявила, что реализацию проекта «Стена» по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией планируется отложить на четыре года. 33

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. 6