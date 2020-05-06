Коронавирус
ТАССВласти Москвы не ослабят режим самоизоляции после 12 мая
Работа промышленных предприятий Власти Москвы планируют с 12 мая разрешить работу всех промышленных предприятий и строительных компаний города.
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Пока та ситуация, которую мы наблюдаем, не дает возможности открытия сферы услуг, быта и так далее. Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий.
— Сергей Собянин, мэр МосквыТАСС 09:25
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