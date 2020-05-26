Общество
ТАССВласти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
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Немерюк: Москва не планирует отказываться от приложения «Социальный мониторинг»
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