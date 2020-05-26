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Хоккей «Металлург» продлил контракт с Мозякиным Челябинск, 26 мая 2020, 16:18 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Сергеем Мозякиным.

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