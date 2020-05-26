Общество
ТАССВласти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
Читать в источнике
Оценить666
Подробнее о событии
Показать все источники
Немерюк: Москва не планирует отказываться от приложения «Социальный мониторинг»
Агентство Москва05:59
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Lenta.ru 07:14
Общество
Какие изменения ждут россиян с 1 июня
Поддержка семей с детьми С 1 июня российские власти начинают выплачивать материальную помощь семьям с детьми.
Вести.Ru 06:00
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Политика
Путин предложил провести «Бессмертный полк» в День ВМФ
Gazeta.SPb 08:37
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
РБК 10:54
Политика
МИД призвал США не надеяться на данные по Договору по открытому небу
США не стоит надеяться, что они получат данные по Договору по открытому небу после выхода из него, заявили в МИД РФ.
РИА Новости 10:47
Армия и оружие
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства»
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Муатаза аль-Джабури.
Lenta.ru 09:46
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.
News.ru 09:38
Политика
В Турции опубликовали график возобновления полетов
Еще через пять дней — 20 июня — планируется начать полеты в Нидерланды и Казахстан, а 22 июня — в Киргизию, Южную Корею и Скандинавские страны.
Profi.travel вчера в 05:42
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Коммерсантъ 10:20
Футбол
СМИ: Состояние заболевшего коронавирусом Погребняка улучшилось
Форвард «Урала» Павел Погребняк, ранее заболевший коронавирусом, пошёл на поправку.
RT на русском 11:40
Авто
В Крыму планируют выпустить более 100 электромобилей в 2021 году
ТАСС 24 мая в 00:06
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Ранее в мае заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что власти примут решение по поводу салонов красоты, парикмахерских и других предприятий сферы услуг исходя из развития ситуации с коронавирусом, которая сложится после возобновления работы МФЦ.
РБК вчера в 15:37
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Армия и оружие
Пролет венесуэльских истребителей над иранским танкером попал на видео
Lenta.ru вчера в 17:51
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Космос
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ вчера в 00:42
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59