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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Власти Москвы не планируют штрафовать пожилых людей за выход из дома

Как написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, выходить из дома со следующей недели для пожилых не является нарушением. Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим.В источнике
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РБК

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

РБКвчера в 08:06
Москва 24

Собянин ответил на вопросы горожан о ситуации с коронавирусом

Москва 24вчера в 08:30
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 08:11
Коммерсантъ

Собянин: пожилых людей не будут штрафовать за выход на улицу

Коммерсантъвчера в 08:34
Интерфакс

Пожилых москвичей не будут штрафовать за выход из дома

Интерфаксвчера в 08:04
Российская газета

Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом

Российская газетавчера в 08:38
РИАМО

Собянин: Соцкарты пожилых москвичей блокировать не планируется

РИАМОвчера в 08:07

Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36
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Аналитики дали объяснение подорожанию доллара на 3 рубля за неделю

Угроза санкций, риск второй волны коронавируса, а главное общее укрепление доллара к другим валютам привели к резкому скачку курса доллар-рубль, такое объяснение предложили аналитики «РБК», 26 сентября сообщает издание.
ИА Красная Весна20:10
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Определилась российская участница «Детского Евровидения-2020»

Россию на международном конкурсе детской песни «Евровидение-2020» представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, финал национального отборочного тура состоялся в Москве в пятницу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Академии Игоря Крутого».
Известиявчера в 16:41
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СМИ: Beyond Good & Evil 2 чуть не отменили в начале 2019 года. В каком аду делали игру?

По словам разработчиков, амбиции Beyond Good & Evil 2 были за пределами реальности: Ансель хотел создать огромный мир с глубочайшей проработкой деталей, где игрок мог бы спокойно перемещаться с планеты на планету.
Игромания.рувчера в 13:39

Онищенко намерен судиться с Минобрнауки Алтайского края

Глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко раскритиковал организацию питания в школах Алтайского края и готов к судебному разбирательству с Минобрнауки региона.
РИА Новостивчера в 08:30
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