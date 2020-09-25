Власти Москвы не планируют штрафовать пожилых людей за выход из дома
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Как написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, выходить из дома со следующей недели для пожилых не является нарушением. Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим.В источнике
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Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 08:11