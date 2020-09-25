Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе
В Москве растет заболеваемость коронавирусом. Власти вернули самоизоляцию для пожилых людей. При этом городские власти пока не намерены закрывать рестораны и кафе и вводить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.В источнике
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В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса
Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости05:56
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