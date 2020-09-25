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Российская газета
Российская газета

Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

В Москве растет заболеваемость коронавирусом. Власти вернули самоизоляцию для пожилых людей. При этом городские власти пока не намерены закрывать рестораны и кафе и вводить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе или готовить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РИА Новости05:56
Подробнее о событии
Известия

Власти Москвы уточнили возможность закрытия ресторанов и кафе

Известия06:33
Life.ru

Власти Москвы пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

Life.ru06:28
РИА Новости

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за коронавируса

РИА Новости05:56
Российская газета

Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

Российская газета06:17
Коммерсантъ

В Москве пока не планируют закрывать рестораны и кафе

Коммерсантъ06:11
Московский Комсомолец

В Москве оценили риски закрытия кафе и ресторанов из-за COVID-19

Московский Комсомолец06:18
РБК

Доля свободных помещений под кафе и магазины на Тверской почти удвоилась

РБК02:00

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона
Lenta.ru06:20
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ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Евросоюзе считают, что прошедшая в среду инаугурация Александра Лукашенко лишена демократической легитимности, а также ведет к разрастанию кризиса, который начался после президентских выборов в Белоруссии.
Общественное телевидение Россиивчера в 04:34
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
РБК05:18
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