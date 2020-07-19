Общество

РИА НовостиРИА НовостиВласти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.
РБКвчера в 10:12

Подробнее о событии

«Свыше 50 машин выехали»: посол Тоганян о ситуации с армянской продукцией в «Фуд Сити»

Sputnik Армения12:29

В мэрии Москвы заявили об отсутствии проблем с продажей фруктов из Армении

Интерфакс09:04

Власти Москвы не обнаружили проблем с допуском армянских товаров в «Фуд Сити»

Коммерсантъ06:20

Посол заявил об урегулировании ситуации с товарами армян в «Фуд Сити»

РБК09:26

Мэрия: фрукты из Армении свободно продаются в Москве

Московский Комсомолец09:20

«Абрикосовые войны» Армении и Азербайджана ударили по московским рынкам. В выигрыше оказались только покупатели

Телеканал 360°09:27

В столичной мэрии и в посольстве Армении заявили об урегулировании вопроса с доступом товаров из Армении на рынки

Эхо Москвы11:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Футбол

Роберт Морено покинул пост главного тренера ФК «Монако»

Представители пресс-службы ФК «Монако» сообщили, что с поста главного тренера футбольного клуба уходит Роберт Морено.
CT news 10:01
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2,1K
Футбол

«Динамо» проиграло «Колосу», но стало вторым в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" из Ковалевки в матче заключительного тура чемпионата Украины по футболу, но заняло второе место и завоевало путевку в Лигу чемпионов.
РИА Новости 14:49
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
485
Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
450
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

Ведомости 05:03
3,5K
Футбол

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Известия 14:23
Общество

Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II

Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
1
Футбол

Судья Иванов отменил гол защитника «Спартака» Жиго в ворота «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго на 42-й минуте матча полуфинала Кубка России против «Зенита» поразил ворота.
ProstoProSport 12:17
Общество

Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь

Кроме людей из группы риска по коронавирусу, необходимо прививать учителей и представителей профессий, которые работают в замкнутых коллективах.
Российская газета 02:50
737
Армия и оружие

Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше

Военнослужащие Великобритании потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает Forbes.
Известия 11:39
7
Политика

Голосование на парламентских выборах в Сирии продлили на четыре часа

Процесс голосования на выборах депутатов Народного Совета (парламента) Сирии продлено на четыре часа.
ТАСС 12:02
1
Фигурное катание

Фигуристка Александровская погибла в Москве

Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
110
Культура

Netflix снимет анимационный сериал про кролика-самурая

РИА Новости 17 июля в 23:31
3
Политика

Лукашенко заявил о намерении его оппонентов силой свергнуть режим

Известия 14:47
67
Общество

В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36
Общество

В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РБК 14:45
Происшествия

В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

BFM.ru 09:51
157
Наука

Ученые предсказали образование нового океана из-за раскола Африки

РИА Новости 01:44
542
Культура

«Чернобыль» от HBO получил семь премий Британской киноакадемии

Клопс 09:23
17
Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 кг на карантине

Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости 07:40
10
Политика

Чешский аналитический центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

Суворов пояснил, что этим обычно занимаются более авторитетные организации.
RuNews24.ru 11:17
19
Происшествия

В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома

РИА Новости 12:22
12
Общество

В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире

За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
1,2K
Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM 12:54
249
Технологии

Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя

Похоже, что маршрутизатор в нашей глобальной магистрали объявил неверные маршруты и привел к недоступности некоторых частей сети.
ИА Красная Весна вчера в 01:53
2
Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
54
Армия и оружие

Турция перебросит сирийских боевиков на поддержку Азербайджана

"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:34
195
Здоровье

В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России

Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК вчера в 04:22
2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вардан Суренович Тоганян
Армянский дипломат
Армянский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное