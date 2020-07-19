Общество

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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с чего всё началось

Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»

Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.
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