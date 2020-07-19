Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.

с чего всё началось

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 2,2K

Политика National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой". 640

Общество В Сеченовском университете сообщили о состоянии испытателей вакцины 15 июля из Сеченовского университета выписали первую группу испытателей отечественной вакцины от COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. 215

Общество Путин поручил провести юридический форум в Петербурге в мае 2021 года Российский президент Владимир Путин поручил провести X Петербургский международный юридический форум 18—22 мая 2021 года.

Происшествия Против активиста завели уголовное дело после акции в Ленобласти Следственный комитет по Ленобласти возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 17

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 106

Наука Шведские ученые разработали метод по выявлению преддиабета Ученые из Университета Гетеборга заявили, что между уменьшением таких микроорганизмов и развитием диабета есть связь. 3

Политика Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны» Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе. 64

Экономика G20 подготовит план по улучшению трансграничных платежей Министры финансов и управляющие центральными банками стран G20 договорились подготовить план по повышению скорости и эффективности трансграничных платежей, сообщили в пресс-службе Банка России. 2

Политика В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 81

Наука Неизвестные коронавирусы могут помочь бороться с SARS-CoV-2 По результатам анализа и новых исследований, ученые предположили, что существуют еще менее опасные коронавирусы, которые не известны науке, и именно они смогут помочь в борьбе с SARS-CoV-2.

Политика Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News. 1

Авто Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор Концерн Great Wall заявил, что и новый двигатель, и трансмиссия появятся на серийных моделях до конца 2020 года.

Здоровье Хабаровский минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом Министерство здравоохранения Хабаровского края заявило, что в регионе фиксируется повышение числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. 2