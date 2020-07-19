Общество
RT на русскомВласти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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с чего всё началось
Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.РБКвчера в 10:12
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Происшествия
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Время Пресс вчера в 09:25
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REGNUM 09:58
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National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Футбол
«Ювентус» может продать Дугласа Косту «Манчестер Сити»
«Ювентус» может расстаться с нападающим Дугласом Костой.
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Не менее двух ракет упали в районе «зеленой зоны» в Багдаде
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Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
Армия и оружие
В США испытали ракету, превышающую скорость звука в 17 раз
Новая ракета смогла в 17 раз превысить скорость звука.
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ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Forbes: НАТО потеряла российскую подлодку в Ла-Манше
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«Уотфорд» хочет уволить главного тренера за два матча до конца сезона
Специалист назвал футболистов своей команды «пассажирами». Пирсон был назначен на пост главного тренера «Уотфорда» в декабре 2019 года.
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Астрономы впервые смогли зафиксировать мерцание черной дыры
Как сообщает ToDay News Ufa, астрономы говорят о поведении сверхмассивной чёрной дыры в галактике 1ES 1927+654.
ToDay News Ufa 07:59