Посольство стало разбираться в ситуации, уведомило о ней соответствующие ведомства и власти Москвы, также сотрудники дипмиссии посетили рынок, рассказал Тоганян. Администрация «Фуд Сити» не захотела выслушать представителей посольства, не стала говорить с ними, а «выпроводила силой», заявил он.

с чего всё началось

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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