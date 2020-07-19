Общество
РИА НовостиВласти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»
Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
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с чего всё началось
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.РБКвчера в 10:12
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