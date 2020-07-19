Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве. Об этом РБК рассказал посол Вардан Тоганян. По его словам, аналогичная информация поступила от экспедиторов и водителей фур.

с чего всё началось

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити", никаких проблем нет, фуры с товарами заехали на рынок, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию в «Фуд Сити»

Происшествия Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте. 11

Политика Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания. 1

Общество В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. 3

Здоровье Доктор Мясников: гипотоники, вас нет Доктор Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о том, что так называемое низкое давление – вариант нормы, а плохое самочувствие при гипотонии – лишь результат недостаточной физической активности и неприспособленности к внешней среде. 2

Общество Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы В Израиле состоялись массовые антиправительственные демонстрации, участники потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сообщила полиция. 20

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 367

Политика В Киеве рассказали об отказе от Крыма и Донбасса Киев проводит такую языковую и религиозную политику, из-за которой жители Донбасса не хотят жить в составе Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. 58

Общество В Минпросвещения выступили против KPI для учителей Семченко отметил, что за 20 лет проведения ЕГЭ министерство сталкивается с тем, что школы пытаются рейтинговать по итогам госэкзамена.

Общество Игроки поставили Ghost of Tsushima 9,2 балла из 10 На момент публикации User Score игры составляет 9,2 балла из 10. Оценка основана на 2494 отзывах игроков на Metacritic.

Футбол «Арсенал» не пустил «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» вышел в финал Кубка Англии. В полуфинале турнира лондонский клуб отпраздновал победу над «Манчестер Сити».

Общество В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России Пожилые граждане, которые получают пенсию меньше официального прожиточного минимума в РФ и живут за чертой бедности, вправе обратиться в администрацию региона, где они находятся, и воспользоваться адресной помощью в соответствии со специальной социальной программой. 41

Экономика Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа. 309

Политика Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале. 474

Спорт Глава РУСАДА Ганус опасается инсценировки своего самоубийства Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил сообщения, которые он написал в своем «Твиттере».