Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках.

Одним словом, с 12 мая горожане будут обязаны носить одновременно маску и перчатки везде за пределами изолированных пространств. Напомним, что штрафы за нарушение масочного режима составят от 4 до 5 тысяч рублей.

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