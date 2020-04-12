Общество
REGNUMВласти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках
Напомним, ранее в интернете появились видео, на кадрах которых видны вереницы карет «скорой помощи», которые стоят в пробке по направлению к научно-клиническому центру ФМБА в Химках.
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Общество
Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 11:58
Армия и оружие
Источник: стратегическая подлодка «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ к концу июня
Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море.
ТАСС вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова оказалась в реанимации
Певицу, заслуженную артистку РФ Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге.
URA.Ru 11 апреля в 19:26
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета вчера в 09:30
Общество
3,5 млн человек покидали свои дома в Москве 10 апреля
В Москве 10 апреля 3,5 миллиона человек выходили из дома более чем на 6 часов, они могут нести потенциальную угрозу для 6-9 миллионов других людей из круга своего общения, сообщает столичный оперативный штаб.
РИАМО вчера в 06:35
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Происшествия
В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Политика
Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти
РИА Новости вчера в 21:24
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Общество
В Приамурье появилось 11 «лишних» больных коронавирусом
По оперативным данным, которые представлены на сайте «стопкоронавирус.рф», в Приамурье появилось 11 новых заболевших коронавирусом.
КП - Благовещенск вчера в 04:19
Экономика
Бардалеев разъяснил, какие меры поддержки бизнеса в условиях пандемии решено внедрить в Забайкалье
Первые меры по поддержке бизнеса в Забайкалье вступили в силу.
ZAB.RU вчера в 21:22
Общество
Джонсон записал видеообращение после выздоровления
Премьер Великобритании заявил, что исход был непредсказуемым Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение после того, как вылечился от коронавируса и был выписан из больницы.
SM News вчера в 14:32
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru 11 апреля в 12:07
Авто
Эксперты сравнили УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser Prado
Эксперты решили разобраться, какую из моделей УАЗ «Патриот» или Land Cruiser Prado от Toyota лучше выбрать автолюбителю.
Car.ru вчера в 06:42
Общество
В России могут ужесточить наказание за оскорбления в Интернете
Общественная палата (ОП) РФ направила в Госдуму и Совет Федерации предложение ужесточить наказание за травлю и оскорбление в Интернете.
ФАН вчера в 23:28
Происшествия
Военнослужащий погиб в одной из воинских частей в Хакасии
Военнослужащий погиб после падения с высоты при проведении хозяйственных работ в одной из воинских частей в Абакане в Хакасии.
ТАСС вчера в 23:54
Происшествия
Читу накрыло дымом лесного пожара у станции Кука
Чита.Ру вчера в 20:14
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Происшествия
В Новосибирской области выявили десять новых случаев коронавируса
В Новосибирской области выявили десять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11 апреля в 23:43
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Общество
Двое сахалинцев вылечились от коронавируса, еще четверо под подозрением
Около 20 тысяч сахалинцев проверили медики за период выявления коронавируса.
Сахалин.Инфо вчера в 23:31
Здоровье
В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей
Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости вчера в 21:32
Наука
В Японии обнаружили блокирующий размножение коронавируса препарат
Японские биологи в ходе исследования выяснили, что используемый при лечении ВИЧ нелфинавир способен снижать репликационную активность возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:32
Общество
Большинство москвичей согласились жертвовать правами для борьбы с вирусом
Отрицательный ответ чаще всего давали москвичи в возрасте 18-24 лет (42%), а также граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).
РБК 00:03
Здоровье
Злоупотребление алкоголем приводит к тревожности и депрессиям
Дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув добавил, что злоупотребление алкоголем приводит к хроническому покраснению кожи.
МИР 24 вчера в 12:15
Общество
В Хабаровском крае выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено за сутки в Хабаровском крае, таким образом, количество заболевших в регионе достигло 40 человек, сообщает минздрав края в понедельник.
РИА Новости вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин: «У нас с женой осталась 31 тысяча рублей»
57-летний Виктор Рыбин признался, что из-за пандемии коронавируса его семья осталась без средств к существованию.
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК вчера в 18:01