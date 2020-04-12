Общество

REGNUMREGNUMВласти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

Напомним, ранее в интернете появились видео, на кадрах которых видны вереницы карет «скорой помощи», которые стоят в пробке по направлению к научно-клиническому центру ФМБА в Химках.
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Причиной очередей из карет «скорой помощи» у московских больниц стала система подготовки мест, говорят в мэрии

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