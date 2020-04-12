Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Чиновник попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из скорых, которые везли пациентов с коронавирусом.
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Общество
Греция назвала дату начала туристического сезона
Управляющий директор туроператора Tez Tour Греция Димитрис Харитидис заявил, что прогнозы на туристический сезон этого года сделать пока невозможно.
Профиль вчера в 05:01
Общество
В ближайшие дни пять тысяч россиян вернутся домой из-за рубежа
Около пяти тысяч россиян планируется вернуть домой из-за границы в ближайшие дни, пишет ТАСС со ссылкой на Минкомсвязь.
Газета.Ru 16:28
Космос
Советник гендиректора РКК «Энергия» рассказал о достижениях и планах нашей космонавтики
В канун праздника летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, советник генерального директора РКК "Энергия" имени С. П. Королева и председатель регионального отделения Ассоциации участников космических полетов Александр Александров оценил путь, проделанный российской космонавтикой за эти годы, и поделился планами на ближайшее десятилетие.
Народные новости 02:00
Политика
Макрон: Границы Евросоюза могут остаться закрытыми до сентября
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возможно Франция или даже весь ЕС оставят границы закрытыми до сентября 2020 года.
Новостной фронт вчера в 10:31
Транспорт
РЖД в связи с коронавирусом с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
«Российские железные дороги» (РЖД) с 15 апреля на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 временно отменяют 32 поезда дальнего следования, сообщается на сайте компании.
Коммерсантъ 16:22
Авто
Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Сборку Kia Sonet организуются на новом заводе компании в Индии, откуда будут осуществляться поставки и на другие рынки.
Tvoe-avto.com вчера в 12:44
Здоровье
У Центра СПИД в Петропавловске установили балок для врачей
К большому сожалению, количество больных растёт, сегодня уже 10 официально подтверждённых случаев у нас на Камчатке.
Кам 24 18:01
Финансы
Страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для партнёров
Вашингтон, 13 апреля 2020, 02:32 — REGNUM Государства-кредиторы в составе «большой двадцатки» (G20) обсуждают возможность введения моратория на обслуживание долга для развивающихся стран на фоне пандемии, объявленной в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 19:32
Происшествия
В Черногории полиция задержала митрополита СПЦ Амфилохия
Подгорица, 12 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Сербской православной церкви) задержан полицией Черногории после богослужения в монастыре Златица.
REGNUM 06:40
Недвижимость
К строительству арендных домов для нуждающихся привлекут инвесторов
Заявленный проект, по подсчетам "Дом.РФ", позволит построить дополнительно около 56 млн кв. м, это обойдется примерно в 4 трлн руб. Реализация такой программы, как сказано в отчете, возможна "за счет внебюджетного источника" — к ней планируется привлечь частных инвесторов.
РБК 03:44
Происшествия
Экс-нардеп Татьяна Черновол, обвиняемая в убийстве, назвала это «тактическим шагом»
Московский Комсомолец 09:16
Религия
Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
Космос
Мы все умрем. Тепловая смерть Вселенной
По законам физики, любые тела и системы стремятся к энтропии – состоянию покоя, прекращению обмена энергией и распаду.
Sputnik Абхазия 09:56
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru 12:45
Общество
Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии в РФ
Академик РАН Виктор Малеев рассказал, что в России самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса — это начало июня.
Мой Брянск вчера в 02:30
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Экономика
Названы регионы, в которых больше всего свободных рабочих мест
Названы регионы с наибольшим число свободных рабочих мест. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:14
Космос
Роскосмос планирует возобновить запуск ракет с «Морского старта»
Роскосмос рассматривает возможность принять участие в возобновлении пусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 2024 году.
URA.Ru вчера в 00:04
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Происшествия
Лес горит вблизи села Кука Читинского района
Фотографию с места пожара недалеко от села Кука опубликовал 12 апреля телеграм-канал «Комментатор».
Zabnews.ru 04:59
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов и перешла к падению
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
Экономика
Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита
На втором месте оказался Красноярский край (64%), а на третьем Тюменская область (62,9%).
РБК 17:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.
Газета.Ru 10:14
Общество
3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов
Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Экономика
Чем могут быть полезны потребительские IoT технологии российскому B2B рынку
Объем российского рынка по меркам других стран пока сравнительно небольшой и в 2020 году, по различным прогнозам, составит 4–9 млрд долларов.
ComNews.ru 19:30
Здоровье
Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса
Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков
Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 19:10
Здоровье
20 тысяч сахалинцев прошли проверку на коронавирус
Около 20 тысяч сахалинцев проверили медики во время работы с заболевшими коронавирусной инфекцией.
Сахалин.Инфо 04:10