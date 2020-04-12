Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВласти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

Чиновник попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из скорых, которые везли пациентов с коронавирусом.
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В Москве попросили с пониманием отнестись к пробке из скорых

РЕН ТВ15:31

Власти Москвы назвали причину образовавшейся пробки из скорых

ТАСС15:42

Столичные власти прокомментировали пробки из скорых около стационаров

Вечерняя Москва15:42

Власти Москвы назвали еще одну причину пробки из машин скорой в Химках

РБК17:26

Власти прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках

РИА Новости15:30

Очереди «скорых» с больными с подозрением на коронавирус объяснили неравномерным введением в эксплуатацию новых клиник

Эхо Москвы15:03

Глава Депздрава Москвы объяснил скопление карет «скорой помощи» неравномерным появлением мест в медучреждениях

Говорит Москва14:54
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Общество

ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве

Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
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Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия вчера в 20:09
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Здоровье

В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным

В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:26
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Общество

Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды

Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
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Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
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Наука

Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка

N+1 10 апреля в 06:55
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Хоккей

Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА

За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru 10:34
Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
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Энергетика

Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти

Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
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Экономика

ФАС стремится сохранить контрольные полномочия во время пандемии

ФАС стремится сохранить контрольные полномочия во время пандемии Несмотря на общий курс правительства на дерегулирование и снижение административного давления на бизнес на фоне пандемии, ФАС настаивает на ужесточении контроля и надзора.
Коммерсантъ 15:25
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Политика

В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну

От дальнейших шагов Саудовской Аравии будет зависеть, удастся ли сохранить наше стратегическое партнёрство, — говорится в Twitter сенатора от штата Северная Дакота Кевина Кремера.
News.ru вчера в 17:00
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Шоу-бизнес

Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»

Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований.
ФАН 14:37
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Происшествия

В Ростовской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

РИА Новости 04:56
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Финансы

Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
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Авто

УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172

Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня вчера в 09:48
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Культура

BTS даст онлайн-концерт для поклонников

Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
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Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
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Общество

Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»

Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
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Футбол

Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
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Гаджеты

В Сети рассекретили недорогой смартфон Google Pixel 4a

В Сети опубликовали технические параметры нового смартфона Google 4а, который относится к недорогому сегменту.
Rusargument 10 апреля в 11:02
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Общество

Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Здоровье

В Крыму зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом — 32-й

Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, о том, что за минувшие сутки на территории республики были подтверждены еще два случая заболевания COVID-19.
Севастополь.ру 14:29
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Экономика

Новый госбюджет Украины: проект закона опубликован, денег хватит не всем

В сравнительной таблице законопроекта указывается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, при этом расходы вырастут с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.
Украина.ру 09:57
Политика

Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.
ТАСС 16:52
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Общество

Специалисты научили правильно хоронить умерших от коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что церемония прощания с гражданами, умершими от коронавируса должна проходить при закрытом гробе, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика

Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
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Армия и оружие

Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России

В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU 08:49
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