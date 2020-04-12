Коронавирус
Газета.RuВласти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках
Чиновник попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из скорых, которые везли пациентов с коронавирусом.
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Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
Известия вчера в 20:09
Здоровье
В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным
В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 10:26
Общество
Цифровые пропуска в Москве и Подмосковье начнут действовать со среды
Сергей Собянин пообещал наладить взаимодействие с Московской областью таким образом, чтобы столичные пропуска действовали и там.
Эхо Москвы вчера в 22:06
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Общество
В Греции спрогнозировали начало туристического сезона
Ореанда-Новости вчера в 05:55
Наука
Причиной устойчивости пшеницы к грибку стал ген другого грибка
N+1 10 апреля в 06:55
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru 10:34
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Энергетика
Россия и ОПЕК заключили крупнейшую сделку об ограничении добычи нефти
Сколько сократит Россия По данным «Интерфакса» и ЦДУ ТЭК, в марте 2020 г. добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:30
Экономика
ФАС стремится сохранить контрольные полномочия во время пандемии
ФАС стремится сохранить контрольные полномочия во время пандемии Несмотря на общий курс правительства на дерегулирование и снижение административного давления на бизнес на фоне пандемии, ФАС настаивает на ужесточении контроля и надзора.
Коммерсантъ 15:25
Политика
В США пригрозили Саудовской Аравии последствиями за нефтяную войну
От дальнейших шагов Саудовской Аравии будет зависеть, удастся ли сохранить наше стратегическое партнёрство, — говорится в Twitter сенатора от штата Северная Дакота Кевина Кремера.
News.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Елена Летучая сломала ребро и выбыла из проекта «Танцы со звездами»
Летучая получила перелом десятого ребра, в результате чего выбыла из соревнований.
ФАН 14:37
Происшествия
В Ростовской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
РИА Новости 04:56
Финансы
Рубль продолжит рекордное за последние два года укрепление
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о факторах, которые помогли российской валюте подняться и дал прогноз на ближайшее будущее.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172
Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня вчера в 09:48
Культура
BTS даст онлайн-концерт для поклонников
Чтобы люди не скучали во время самоизоляции, многие артисты дают онлайн-концерты, и BTS не стали исключением.
Popcake 10 апреля в 02:14
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Общество
Минкомсвязь разработала приложение «Госуслуги СТОП коронавирус»
Министерство коммуникаций и связи России добавило в App Store и Google Play приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».
RT на русском 12:56
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
Гаджеты
В Сети рассекретили недорогой смартфон Google Pixel 4a
В Сети опубликовали технические параметры нового смартфона Google 4а, который относится к недорогому сегменту.
Rusargument 10 апреля в 11:02
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Здоровье
В Крыму зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом — 32-й
Напомним, сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, о том, что за минувшие сутки на территории республики были подтверждены еще два случая заболевания COVID-19.
Севастополь.ру 14:29
Экономика
Новый госбюджет Украины: проект закона опубликован, денег хватит не всем
В сравнительной таблице законопроекта указывается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн грн до 975,8 млрд грн, при этом расходы вырастут с 1,184 трлн грн до 1,266 трлн грн.
Украина.ру 09:57
Политика
Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране.
ТАСС 16:52
Общество
Специалисты научили правильно хоронить умерших от коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что церемония прощания с гражданами, умершими от коронавируса должна проходить при закрытом гробе, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 22:15
Политика
Во всех штатах США впервые объявили режим крупного бедствия
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета вчера в 18:00
Армия и оружие
Высокопоставленный эстонский военный агрессивно высказался о России
В Эстонии систематически обвиняют Россию в оккупации крымского полуострова, а также в причастности в отравлении Скрипалей.
ГЛАС.RU 08:49