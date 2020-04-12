Чиновник попросил отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Ранее в СМИ появилась информация, что перед клиническим центром ФМБА в Химках образовалась пробка из скорых, которые везли пациентов с коронавирусом.

Власти Москвы объяснили пробку из скорых в Химках

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