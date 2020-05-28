Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

В Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

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