Коронавирус

РБКРБКВ мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал Данчиков. Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
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с чего всё началось

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости13:32

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В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

РБК14:36

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

РИА Новости13:32

Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны

РЕН ТВ13:56

Власти Москвы объяснили правила ношения масок

News.ru13:45

Главконтроль: В общественных местах Москвы ношение маски и перчаток имеет рекомендательный характер

Эхо Москвы13:36

Власти Москвы назвали места с обязательным масочным режимом

Российская газета14:05

В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах

Комсомольская правда13:17
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Экономика

Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
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Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

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РИА Новости 04:32
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Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
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Культура

Энтони Хопкинс станцевал под Дрейка в TikTok

Народные новости вчера в 10:38
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
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Футбол

Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
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Футбол

Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.
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Политика

В Минске проходит военный парад

Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
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Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
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Шоу-бизнес

Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
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Общество

В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима

Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
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Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
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Общество

Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании

Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту вылетел из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург и Москву, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 11:36
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Футбол

Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
Soccer.ru 12:32
Общество

Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы

Москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и обстановка спокойная.
ТАСС 12:35
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений

На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
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Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
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Шоу-бизнес

Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми

Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
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Шоу-бизнес

Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак

Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
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Армия и оружие

В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью

В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
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«Не было никакого желания работать с этими менеджерами и тренером». Участник самого громкого обмена в КХЛ о том, почему не заиграл в Америке

Интервью с бывшим лидером «Спартака» Александром Хохлачевым, обменянным в «Авангард» на Сергея Широкова Якупов обменян в «Витязь», «Динамо» подписало крутого центра из Швеции После сезона сравним наши показатели с Широковым — Было время, когда права на вас принадлежали «Авангарду».
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Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина

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Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус

Сам сатирик не понимает, как мог заразиться коронавирусом, ведь соблюдал самоизоляцию и выходил из квартиры лишь в магазин за продуктами.
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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере

Актер Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью Гарри Поттера, озвучил первую главу книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».
Вечерняя Москва 06 мая в 05:18
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Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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