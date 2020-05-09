Коронавирус
РБКВ мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — сказал Данчиков. Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
Читать в источнике
Оценить111
с чего всё началось
Ношение маски и перчаток в общественных местах Москвы, кроме транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА Новости в субботу начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.РИА Новости13:32
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве объяснили, обязательно ли носить маски и перчатки во всех общественных местах
Комсомольская правда13:17
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Экономика
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Происшествия
В Москве произошел пожар в больнице
На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости 04:32
Происшествия
В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу
Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
Культура
Энтони Хопкинс станцевал под Дрейка в TikTok
Народные новости вчера в 10:38
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Футбол
Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи
Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
Футбол
Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.
Чемпионат 14:05
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
В Минздраве предупредили о последствиях нарушения «масочного» режима
Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил о необходимости соблюдения гражданами «масочного» режима, который вводят российские регионы.
РБК 13:43
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об отличиях коронавируса от гриппа.
РИА Новости 05:06
Общество
Спецрейс с россиянами на борту вылетел из Испании
Спецрейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 126 россиянами на борту вылетел из Аликанте (Испания) в Санкт-Петербург и Москву, сообщает перевозчик в субботу.
РИА Новости 11:36
Футбол
Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.
Soccer.ru 12:32
Общество
Москвичи соблюдают самоизоляцию в День Победы
Москвичи в целом хорошо соблюдают режим самоизоляции 9 мая, на улицах города мало людей и обстановка спокойная.
ТАСС 12:35
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»
Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Шоу-бизнес
Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак
Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Хоккей
«Не было никакого желания работать с этими менеджерами и тренером». Участник самого громкого обмена в КХЛ о том, почему не заиграл в Америке
Интервью с бывшим лидером «Спартака» Александром Хохлачевым, обменянным в «Авангард» на Сергея Широкова Якупов обменян в «Витязь», «Динамо» подписало крутого центра из Швеции После сезона сравним наши показатели с Широковым — Было время, когда права на вас принадлежали «Авангарду».
Спорт-Экспресс 10:02
Шоу-бизнес
Сатирик Анатолий Трушкин попал в больницу с подозрением на коронавирус
Сам сатирик не понимает, как мог заразиться коронавирусом, ведь соблюдал самоизоляцию и выходил из квартиры лишь в магазин за продуктами.
Дни24 11:55
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета 13:21
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу книги о Гарри Поттере
Актер Дэниел Рэдклифф, известный своей ролью Гарри Поттера, озвучил первую главу книги о мальчике-волшебнике «Гарри Поттер и философский камень».
Вечерняя Москва 06 мая в 05:18
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11