Общество
ТАССВласти Москвы объяснили возникновение подтоплений
В Москве выпало около 70% месячной нормы осадков. Из-за сильного ветра, по данным на 18:00 мск, упали 10 деревьев. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.
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Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Москва 24 18 июня в 20:50
Наука
Выяснено, когда люди начали болеть корью
По словам авторов исследования, передающихся от животных вирусов существует большое количество.
Evo-rus.com 16:37
Общество
Специалист раскрыл способ меньше есть
Василий Генералов рассказал о том, что восстановить вкусовые рецепторы можно: важно отказаться от приема продуктов, которые формируют пищевую зависимость — к ним и относятся вышеперечисленные продукты.
Невские Новости 19:55
Футбол
Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
Lenta.ru 15:03
Экономика
«ВСМПО-Ависма» обещают не останавливать
Акционеры крупнейшего в мире производителя титана корпорации «ВСМПО-Ависма» опровергли заявление врио гендиректора компании Максима Кузюка о возможной остановке деятельности компании, которое он сделал в ходе общения с коллективом 17 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:26
Футбол
«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Московский "Спартак" обыграл в гостях тульский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата России по футболу, который возобновился после приостановки из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 11:39
Общество
Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных
"Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
РИА Новости 07:12
Общество
Гитару Курта Кобейна выставят на аукцион за миллион долларов
Гитару Martin D-18E, с которой Курт Кобейн выступал на знаменитом концерте MTV Unplugget выставят на аукционе Jullen’s — тематические торги продлятся два дня, сегодня и завтра.
Эхо Москвы вчера в 03:47
Происшествия
Происшествие в Рединге не связано в Black Lives Matter
Нападение с ножом, которое произошло в парке британского Рединга, не было связано с митингом движения Black Lives Matter.
RT на русском 20:07
Армия и оружие
В США предложили поставить «Джавелины» на украинские катера
Утро.ru вчера в 08:08
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Политика
Расследовавший окружение Трампа прокурор согласился покинуть пост
Нью-Йоркский прокурор Южного округа Джеффри Берман согласился покинуть свой пост. Об этом сообщает Associated Press.
Газета.Ru 19:16
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru вчера в 07:37
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета 12:09
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU 18 июня в 23:52
Музыка
BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Янковского репетировала эротическую сцену с бананом
Bimru.ru вчера в 05:12
Политика
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на статью Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада, в частности, Польши, Прибалтики и США, на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Lenta.ru 14:41
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец вчера в 08:41
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным для эскимосов
Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады.
РБК вчера в 23:53
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
Общество
Названы причины, по которым могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера.
Online47.ru 20:17
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03