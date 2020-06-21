Общество
ТАССВласти Москвы объяснили возникновение подтоплений
В Москве выпало около 70% месячной нормы осадков. Из-за сильного ветра, по данным на 18:00 мск, упали 10 деревьев. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.
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Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10
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Происшествия
В Астрахани задержали подозреваемую в убийстве 12-летнего сына
Тело мальчика нашли в доме его старшего брата Следственный комитет по Астраханской области задержал мать 12-летнего мальчика.
SM News 08:58
Общество
В Германии установили памятник Ленину
РИА Новости 12:35
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:02
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
Происшествия
Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
Футбол
«Зенит» показал речь Семака в раздевалке после победы над ЦСКА
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором команда в раздевалке отмечает разгромную победу над ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 16:25
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс 07:48
Общество
Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»
Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла
RT на русском 15:52
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Общество
В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb 05:25
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Наука
Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю
Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи.
Live24 вчера в 08:41
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Пока акция проходит сравнительно мирно, но с угрожающими заявлениями и предупреждениями в адрес «Грузинской мечты», посмевшей 20 июня прошлого года «защитить» российского депутата Гаврилова и нанести увечья собственному народу.
REGNUM 11:54
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
Происшествия
В бельгийском Брюгге ранили ножом бургомистра
Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Де Фау доставили в больницу и прооперировали.
BFM.ru 11:49
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
iReactor 12:09
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости 10:00
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Футбол
Игроки «Динамо» Каборе и Н’Жье заразились коронавирусом
У хавбека "Динамо" Шарля Каборе выявили коронавирус, что подтвердил его агент Дмитрий Селюк.
Газета.Ru 16:29
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Наука
Употребление кофе может снизить риск аритмии
В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
Evo-rus.com 11:58
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости 15:20