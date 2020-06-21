Общество

ТАССТАССВласти Москвы объяснили возникновение подтоплений

В Москве выпало около 70% месячной нормы осадков. Из-за сильного ветра, по данным на 18:00 мск, упали 10 деревьев. Об этом сообщил в субботу заммэра Москвы Петр Бирюков.
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Московские власти объяснили причину подтоплений в городе

Известия17:14

Что произошло за день: суббота, 20 июня

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В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев

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Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10

Петр Бирюков: Городские службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве

Агентство Москва11:51

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС12:18

Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы в Москве

Москва 2412:03
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Происшествия

В Астрахани задержали подозреваемую в убийстве 12-летнего сына

Тело мальчика нашли в доме его старшего брата Следственный комитет по Астраханской области задержал мать 12-летнего мальчика.
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В Германии установили памятник Ленину

РИА Новости 12:35
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

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Здоровье

Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 13:56
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Происшествия

Задержанным после беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
REGNUM 13:45
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Футбол

«Зенит» показал речь Семака в раздевалке после победы над ЦСКА

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео, на котором команда в раздевалке отмечает разгромную победу над ЦСКА (4:0) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 16:25
Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Авто

Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

Тарантас Ньюс 07:48
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Происшествия

Полиция в Рединге оцепила парк после сообщений о нападении

REGNUM 16:43
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Общество

Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»

Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
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Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в занятой протестующими части Сиэтла

RT на русском 15:52
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Общество

В Москве умерли еще 32 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 16:39
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
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Наука

Ученые, возможно, обнаружили кандидата на темную материю

Группа ученых из разных стран, входящая в коллаб XENON обнародовала итоги экспериментов по поиску загадочной темной материи.
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Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

Пока акция проходит сравнительно мирно, но с угрожающими заявлениями и предупреждениями в адрес «Грузинской мечты», посмевшей 20 июня прошлого года «защитить» российского депутата Гаврилова и нанести увечья собственному народу.
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Космос

Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Газета.Ru 12:21
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Происшествия

В бельгийском Брюгге ранили ножом бургомистра

Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Де Фау доставили в больницу и прооперировали.
BFM.ru 11:49
Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
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Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

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Политика

Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу

Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли призналась, почему развелась с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, почему развелась со звездой Голливуда Брэдом Питтом.
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Федор Добронравов покинул театр Сатиры

Lenta.ru 11:33
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Игроки «Динамо» Каборе и Н’Жье заразились коронавирусом

У хавбека "Динамо" Шарля Каборе выявили коронавирус, что подтвердил его агент Дмитрий Селюк.
Газета.Ru 16:29
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Армия и оружие

Россия защищена от возможных ударов США через Северный полюс

Вести.Ru 12:56
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия вчера в 12:42
Наука

Употребление кофе может снизить риск аритмии

В рамках исследования, в котором принимала участие также Юн-Чон-Ким, доктор медицинских наук из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, специалисты установили, что снижению рисков развития аритмии способствует каждодневное употребление кофе.
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Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну

Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
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