Общество

ВедомостиВедомостиВласти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс». По словам заммэра, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 70% месячной нормы осадков.
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Городские службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве

Вечерняя Москва11:51

Власти Москвы объяснили возникновение подтоплений

ТАСС12:18

Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10

Что произошло за день: суббота, 20 июня

Интерфакс13:30

Петр Бирюков: Городские службы ликвидировали последствия сильного ливня и грозы в Москве

Агентство Москва11:51

В Москве из-за сильного ветра упали десять деревьев

РИА Новости12:39

Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы в Москве

Москва 2412:03
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Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
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Перенос туров: условия не нравятся ни туристам, ни туркомпаниям

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У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Происшествия

В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
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Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
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Культура

Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске

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Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

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Общество

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Агент Селюк: игрок «Динамо» Каборе заразился коронавирусом

Агент игрока московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о том, что его клиент заразился коронавирусом, передает Sport24.
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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
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Происшествия

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Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

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Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

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Microsoft внезапно обновила Windows 7

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В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.
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Пётр Павлович Бирюков
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный строитель Российской Федерации.
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