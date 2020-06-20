Общество
ВедомостиВласти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс». По словам заммэра, в отдельных районах столицы сегодня выпало до 70% месячной нормы осадков.
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Городские службы ликвидировали последствия ливня и грозы
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы12:10
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Федор Добронравов покинул театр Сатиры
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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
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В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
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Риск смерти от коронавируса увеличивает высокий уровень кортизола
Специалисты выяснили, что уровни кортизола – это маркеры тяжести заболевания.
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Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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В Сирии террористы подорвали автобус с военными
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
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Microsoft внезапно обновила Windows 7
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Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair play
В ситуации с матчем 23-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" - "Ростов" были нарушены принципы fair play, считает главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий.
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