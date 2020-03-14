Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Указ опубликован на сайте мэра.

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

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