Коронавирус
РБКВласти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Указ опубликован на сайте мэра.
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В Москве введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 02:58
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