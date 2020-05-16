Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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с чего всё началось

Интервью: Алексей Немерюк

С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.
Эхо Москвы07:16

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Немерюк: В Москве пока не стоит говорить о скорой отмене ограничительных мер

Эхо Москвы11:33

Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции

РБК06:12

До 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано – власти

Москва 2405:47

Алексей Немерюк: До 21-22 мая преждевременно говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве

Агентство Москва05:59

Власти Москвы сообщили, что до 22 мая рано говорить об ослаблении режима самоизоляции

ТАСС05:54

Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса

РИА Новости06:04

В мэрии Москвы заявили, что до 21-22 мая рано говорить о смягчении самоизоляции

Интерфакс05:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
Общество

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
Петербургский дневник 14 мая в 13:38
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Завтра пройдет финал онлайн-конкурса «Евровидение»

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Найдено средство для полной блокировки коронавируса

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Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

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Спорт

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Откликнулся только Дмитрий Губерниев, который комментирует биатлон на «Матч ТВ».
Спорт день за днем вчера в 05:48
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Сын Микояна подозревает США в создании противоспутникового оружия

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У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус

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Газета.Ru 12:54
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Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
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Общество

В Ленобласти закроют крупные торговые центры на границе с Петербургом

Крупные торговые центры 47-го региона, расположенные на границе Петербурга и Ленинградской области, снова закроют.
ЛОТ 10:01
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Экономика

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:00
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

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В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
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Общество

В Пензенской области скончался еще один пациент с коронавирусом

В Пензенской области скончался одиннадцатый пациент с коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Дину Черемушкину.
Газета.Ru 13:16
Общество

Интервью: Алексей Немерюк

Очень много дискуссий развернулось по поводу того, что Москва спекулирует масками, что она их продает — вот эти 4 миллиона за 30 и больше рублей.
Эхо Москвы 07:16
Политика

Сенатор Джабаров допустил выход ряда регионов из состава Украины

Вслед за юго-восточными регионами Украины из состава страны могут выйти Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье.
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
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Космос

В США перенесли следующий этап лунной программы

Руководство NASA приняло решение отложить запуск ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS).
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Наука

Технологию 3D-печати деталей самолетов и ракет усовершенствовали

Индикатор вчера в 14:09
Общество

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
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Экономика

Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России

К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
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В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

РБК 09:55
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Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
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В Steam началась раздача шахматной игры Four Kings One War

Разработчики шахматной Four Kings One War запустили временную раздачу игры в Steam.
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В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата

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