Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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с чего всё началось
С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.Эхо Москвы07:16
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Политика
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости 16:39
Здоровье
Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы
Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью.
Live24 14 мая в 12:58
Общество
В Ленобласти ограничена работа торговых центров
«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.
RT на русском 18:45
Футбол
Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.
Metaratings вчера в 02:52
Общество
Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
REGNUM 02:14
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Музыка
«Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме
18 артистов, заявленных на 2020 год, подтвердили, что они снова будут представлять свою страну в 2021 году.
Коммерсантъ 17:15
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ 12:49
Авто
Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks
Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks.
Picsnews.net 14 мая в 02:10
Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 18:48
Общество
Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье
В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции.
НТВ 07:31
Политика
Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах
Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей.
Газета.Ru 17:51
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Транспорт
В Приамурье мост через Зею полностью закроют для движения
Благовещенск, 14 мая 2020, 04:44 — REGNUM Мост через Зею в Благовещенске Амурской области будет полностью закрыт для движения транспорта.
REGNUM 13 мая в 21:44
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева раскрыла причину, почему ее муж Элджей не дает интервью
Телеведущая намекнула, что ее супруг-рэпер и двух слов связать не может. Очередной гостьей «Вечернего Урганта» стала Настя Ивлеева .
Lisa.ru 03:45
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ»
В Сирии ликвидировали главаря «Имарата Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Абдуллу Цумада.
Комсомольская правда 16:57
Общество
В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных
Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico.
Коммерсантъ 17:43
Наука
Употребление жирной пищи снижает способность концентрироваться
Употребление пищи с высоким содержанием насыщенных жиров мешает человеку сконцентрироваться.
Piter.tv 13:04
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Происшествия
Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
Экономика
Глава ФРС США назвал масштабы текущего кризиса беспрецедентными
Отдельно глава ФРС отметил, что нынешние сложности с ликвидностью в будущем могут перерасти в проблемы с платежеспособностью.
Внешнеэкономические связи 14 мая в 03:44
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
Политика
США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2
Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года.
REGNUM 16:04
Здоровье
Комментарии читателей Fox News: русские — безмозглые неряхи
FoxFunLol Путин хотя бы маску носит — и перчатки. ToothlessSwampOgre Небось, русские завезли себе китайских спецов по подсчету заболевших.
ИноСМИ 17:21