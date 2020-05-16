С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.

с чего всё началось

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».

Политика Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков. 2

Здоровье Опасные хронические заболевания при COVID-19 названы Проценко отметил, что COVID-19 несет серьезную угрозу для больных сахарным диабетом и пожилых людей с хронической сердечной недостаточностью. 20

Общество В Ленобласти ограничена работа торговых центров «Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. 1

Футбол Левандовски назвал топ-5 лучших нападающих в мировом футболе Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил игру форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, а также составил топ-5 лучших нападающих в мировом футболе.

Общество Медики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске. 80

Общество Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. 736

Авто Nissan снова показал гибридный кроссовер Kicks Компания Nissan перед дебютом снова показала на видеотизере гибридный компактный кроссовер Kicks. 5

Политика Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар. 41

Общество Росгвардия с аэростата ищет нарушителей самоизоляции в Подмосковье В Подмосковье сотрудники Росгвардии использовали высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для отслеживания случаев нарушения режима самоизоляции. 186

Политика Экс-депутат Рады нашла угрозу в российских йогуртах Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что йогурты с российскими названиями на этикетках представляют угрозу "подсознанию" украинских детей. 14

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 14

Общество В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico.

Происшествия Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования". 68

Экономика Глава ФРС США назвал масштабы текущего кризиса беспрецедентными Отдельно глава ФРС отметил, что нынешние сложности с ликвидностью в будущем могут перерасти в проблемы с платежеспособностью. 12

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях. 28

Политика США грозят России новыми санкциями в случае завершения Nord Stream 2 Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. 725