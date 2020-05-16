Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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с чего всё началось
Очень много дискуссий развернулось по поводу того, что Москва спекулирует масками, что она их продает — вот эти 4 миллиона за 30 и больше рублей.Эхо Москвы07:16
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Происшествия
Дочь Лики Стар попала в страшную аварию в Италии
О происшествии сообщила в соцсетях сама певица. Дочь первой в СНГ женщины-рэпера Лики Стар попала в страшную дорожную аварию в Италии.
Пятый канал 09:48
Музыка
BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live
Культуромания вчера в 09:47
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Общество
Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат
Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Кино
Режиссер ремейка «Суспирии» поставит новую версию «Лица со шрамом»
Кinomania вчера в 10:08
Здоровье
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Общество
Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Интерфакс 06:34
Культура
Видео красавицы-дочери Екатерины Климовой «взорвало» Сеть
Елизавета растёт очень талантливой. Дочь Екатерины Климовой посвятила маме своё выступление.
7Дней.ру 09:00
Шоу-бизнес
Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
РИА Новости вчера в 22:58
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Кино
Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд
News.ru 14 мая в 09:19
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Хоккей
СКА обменял Плотникова в «Амур»
Газета.Ru 10:00
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Космос
От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей
Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.
ТАСС вчера в 03:00
Общество
СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов
Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:42
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Авто
Hyundai рассказал о новинках для России
До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 10:30
Футбол
Слуцкий: «Коронавирус может поставить крест на карьере футболиста»
Известный российский специалист Леонид Слуцкий, ныне занимающий пост главного тренера казанского «Рубина», высказал свою точку зрения о том, как коронавирус может повлиять на карьеру футболиста.
Евро-футбол.ру 08:13
Спорт
Врач баскетбольного ЦСКА умер от коронавируса
Говорит Москва 07:00