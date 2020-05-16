Очень много дискуссий развернулось по поводу того, что Москва спекулирует масками, что она их продает — вот эти 4 миллиона за 30 и больше рублей.

с чего всё началось

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».

Происшествия Дочь Лики Стар попала в страшную аварию в Италии О происшествии сообщила в соцсетях сама певица. Дочь первой в СНГ женщины-рэпера Лики Стар попала в страшную дорожную аварию в Италии. 2

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 3,6K

Общество В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. 380

Общество Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии. 58

Политика Украина обновила санкционный список против российских организаций Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. 1K

Общество Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. 93

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 723

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 670

Космос От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.

Общество СК проверит данные о невыплате медикам в ряде регионов Следователи проверяют сообщения о невыплате надбавок медикам, работающим с зараженными коронавирусом, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской областях, на Кубани, в Кабардино-Балкарии и других регионах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 111

Авто Hyundai рассказал о новинках для России До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80. 31