Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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с чего всё началось

Интервью: Алексей Немерюк

Очень много дискуссий развернулось по поводу того, что Москва спекулирует масками, что она их продает — вот эти 4 миллиона за 30 и больше рублей.
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