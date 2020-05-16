С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.

с чего всё началось

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».

Путешествия Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой. 4

Происшествия Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами. 24

Общество Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса 70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 1K

Политика Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира. 2,7K

Политика Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году.

Политика Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.

Общество В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства. 452

Космос Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин. 17

Общество Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России. 10

Происшествия Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц. 66

Шоу-бизнес Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана вернулась к родителям В День Победы Самойлова вместе с семьей, включая Джигана, посетила своих родителей, родственники проводили время вне города.