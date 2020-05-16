Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
Читать в источнике
Комментировать682
с чего всё началось

Интервью: Алексей Немерюк

С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.
Эхо Москвы07:16

Подробнее о событии

Алексей Немерюк: До 21-22 мая преждевременно говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве

Агентство Москва05:59

Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции

РБК06:12

Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса

РИА Новости06:04

Немерюк: В Москве пока не стоит говорить о скорой отмене ограничительных мер

Эхо Москвы11:33

Власти Москвы сообщили, что до 22 мая рано говорить об ослаблении режима самоизоляции

ТАСС05:54

До 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано – власти

Москва 2405:47

В мэрии Москвы заявили, что до 21-22 мая рано говорить о смягчении самоизоляции

Интерфакс05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Путешествия

Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов

Турция планирует начать принимать иностранных туристов с середины июня, первыми ожидаются гости из Китая, Южной Кореи и других азиатских стран, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
РИА Новости 12:34
4
Происшествия

Суд арестовал зампреда правительства Пензенской области Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу, 16 мая, арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами.
Известия 09:24
24
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
130
Общество

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
1K
Политика

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
РИА Новости 05:58
2,7K
Политика

Посольство РФ: постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter сделанный в Лодзинском гетто снимок с фотографией депортации крымских татар в 1944 году.
ТАСС 14:46
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru вчера в 08:59
871
Политика

Спикер Рады назвал условия для возвращения Крыма Украине

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что Киеву нельзя снимать вопрос возвращения Крыма и Донбасса.
Московский Комсомолец 14:22
Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
6
Общество

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет отменен в Крыму 18 мая, соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.
ТАСС 01:26
452
Здоровье

Анастасия Заворотнюк согласилась на новый метод лечения рака

Lisa.ru вчера в 08:45
2
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
3,8K
Общество

В Московской области нарушителей режима увидят с высоты

Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
141
Общество

Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»

Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
56
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1,2K
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru 03:16
10
Космос

SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла

Компания SpaceX отложила пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink, который планировался на воскресенье, 17 мая.
Lenta.ru 14:12
13
Шоу-бизнес

Соседов раскритиковал пение Бабкиной после лечения от пневмонии

Народные новости вчера в 12:58
17
Космос

Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
Российская газета 13 мая в 18:56
17
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
444
Общество

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
10
Общество

Глава СК поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Бастрыкин требует от следователей максимально быстрой реакции на такие факты, а также незамедлительное возбуждение уголовных дел, если имеются основания.
RuNews24.ru вчера в 22:22
116
Происшествия

Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, неизвестные также сообщили о минировании всех станций Московского метрополитена, роддома и инфекционных больниц.
РБК 09:07
66
Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
4
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
2,4K
Армия и оружие

Перспективная универсальная бронированная машина УБИМ прошла испытания

В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Российская газета вчера в 04:44
7
Шоу-бизнес

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана вернулась к родителям

В День Победы Самойлова вместе с семьей, включая Джигана, посетила своих родителей, родственники проводили время вне города.
Актуальные Новости 09:07
Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости вчера в 04:05
2,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное