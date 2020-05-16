Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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с чего всё началось
С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.Эхо Москвы07:16
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BFM.ru 11:50
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ТАСС 13:47
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Космос
SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла
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Соседов раскритиковал пение Бабкиной после лечения от пневмонии
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Российская газета 13 мая в 18:56
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Бастрыкин требует от следователей максимально быстрой реакции на такие факты, а также незамедлительное возбуждение уголовных дел, если имеются основания.
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Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
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В России завершились испытания универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
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В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости вчера в 04:05