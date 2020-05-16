С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.

с чего всё началось

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».

Спорт Чемпионка Перу по спортивной борьбе найдена мертвой Напомним, что Джаннетт Мальки Пече была чемпионкой Перу в 2019 году в весе 55 килограмм и стала девятой на Панамериканском чемпионате по борьбе в Буэнос-Айресе в апреле 2019 года.

Космос В России планируют разработать уборщика космического мусора Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров. 10

Здоровье В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек. 59

Футбол Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита» В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин.

Музыка «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы. 49

Здоровье Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу. 1

Здоровье В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов. 178

Экономика ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf). 4

Общество ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19 Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России. 1

Общество Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru. 9

Космос 99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.

Общество В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек. 37

Футбол Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи» Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.

Армия и оружие Российские военные медики возвращаются из Сербии По информации Министерства обороны РФ, Россия начала вывод из Сербии группировки военных медиков и вирусологов, помогавших республике в борьбе с коронавирусом. 17