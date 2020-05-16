Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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с чего всё началось
С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.Эхо Москвы07:16
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Спорт
Чемпионка Перу по спортивной борьбе найдена мертвой
Напомним, что Джаннетт Мальки Пече была чемпионкой Перу в 2019 году в весе 55 килограмм и стала девятой на Панамериканском чемпионате по борьбе в Буэнос-Айресе в апреле 2019 года.
REGNUM 22:13
Армия и оружие
В Китае рассказали о возможностях нового ядерного оружия России
Китайские эксперты считают, что крупногабаритные атомные подлодки в сочетании со стратегическими ядерными ракетами представляют собой новое поколение ядерного вооружения России.
ФАН вчера в 04:39
Происшествия
Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
Космос
В России планируют разработать уборщика космического мусора
Предполагается, что масса буксира будет около 80 кг и при этом он сможет транспортировать спутники или космический мусор массой до 150 килограммов на высоты до 1500 километров.
РИА Новости 14 мая в 20:58
Общество
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Общество
В России появились автокинотеатры
News.ru 11:16
Игры
Фанаты уверены, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 4
ИА Красная Весна 13:34
Здоровье
В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом
По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север вчера в 01:18
Футбол
Семак рассказал о недовольстве среди футболистов «Зенита»
В интервью «Матч ТВ» Семак сказал, что в случае отбытия на родину многие футболисты рисковали нарваться на двухнедельный карантин.
ProstoProSport 13:29
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс 17:20
Здоровье
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ 21:45
Экономика
ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
Общество
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Оценка показателей смертности является сложной задачей в отношении многих заболеваний, и коронавирусная инфекция COVID-19 — в данном случае не исключение, заявили РБК в представительстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России.
РБК 20:00
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил шансы заразиться коронавирусом через товары. Об этом он рассказал изданию Ura.ru.
Lenta.ru 22:34
Кино
Фил Лорд и Крис Миллер снимут фантастический фильм с Райаном Гослингом
Ранее в прокат был выпущен фильм "Марсианин", который снял режиссер Ридли Скотт, главную роль в нем сыграл Мэтт Дэймон.
Kinonews.ru 10:03
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Футбол
Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич
«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
Vprognoze.ru 14 мая в 11:38
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Общество
В Приморье резко выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморском крае за последние сутки увеличилось на 87 человек.
ТАСС вчера в 23:22
Происшествия
В Сети потребовали выпустить якутского шамана Габышева из психбольницы
На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием выпустить якутского шамана Александра Габышева из психиатрической больницы.
Росбалт вчера в 11:21
Футбол
Лахиялов рассказал о шоке от зарплаты Жиркова в «Анжи»
Лахиялов сказал, что рядом с ним и дагестанскими игроками «Анжи» сидел Юрий Жирков. Они попросили его показать СМС с суммой зарплаты.
ProstoProSport 07:39
Армия и оружие
Российские военные медики возвращаются из Сербии
По информации Министерства обороны РФ, Россия начала вывод из Сербии группировки военных медиков и вирусологов, помогавших республике в борьбе с коронавирусом.
Вести.Ru 01:34
Здоровье
Смерть врача от коронавируса в Хабаровском крае оценили на 3 миллиона
Власти Хабаровского края обсудили новую систему социальных выплат медицинским работникам, которые лечили людей от коронавируса и в итоге заболели сами.
Московский Комсомолец 20:23
Политика
На Украине Зеленского призвали объяснить санкции против МГУ и Эрмитажа
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала президента страны Владимира Зеленского объяснить, на каком основании введены санкции против ряда российских культурных и образовательных учреждений.
Известия 15:54