Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВласти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
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Интервью: Алексей Немерюк

С.Бунтман― Добрый день всем! Мы сегодня наблюдаем — Алексея Венедиктов, Сергей Бунтман. И первую часть нашей программы мы сегодня будем наблюдать вместе с Алексеем Немерюком.
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Немерюк: В Москве пока не стоит говорить о скорой отмене ограничительных мер

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РИА Новости06:04

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Агентство Москва05:59

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ТАСС05:54

Власти Москвы назвали преждевременным разговор об ослаблении самоизоляции

РБК06:12

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