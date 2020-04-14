Транспорт
РБКВласти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
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Таксисты будут проверять пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы»
Москва 24вчера в 13:27
Таксисты будут проверять QR-коды пассажиров через приложение «Помощник Москвы»
Интерфаксвчера в 15:55
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