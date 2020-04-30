Экономика
РБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.
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Власти Москвы определили список банков для выдачи льготных кредитов МСП столицы
Будущее России. Национальные проекты08:59
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
Религия
Кураев не обратил внимание на запрет в служении
Запрет будет действовать до решения церковного суда, который рассмотрит высказывания Кураева по поводу недавней смерти после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина.
Национальная служба новостей вчера в 10:13
Общество
Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Здоровье
Студенты медицинского университета им. Сеченова жалуются на принуждение к работе в коронавирусных больницах
Отказ студентов-медиков от практики в коронавирусных больницах будет расценен деканатом как академическая задолженность.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Общество
В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим
Власти Республики Коми вводят с 1 мая обязательный масочный режим. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.
ТАСС 11:43
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Общество
В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений
ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырем основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.
News.ru 11:44
Здоровье
ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей
Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
Общество
Меркель сообщила об открытии школ в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ФРГ откроются школы и детские сады.
Московский Комсомолец 11:46
Общество
Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России
Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.
НТВ 09:57
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском 11:01
Общество
В Праге началась установка памятника власовцам
Газета.Ru 11:55
Политика
Порошенко записал видеообращение к Зеленскому
Бывший президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором пожаловался на то, что его подозревают в госизмене.
РИА Новости 11:43
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии
Верховный суд России разъяснил порядок выплат по кредитам в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:04
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Происшествия
Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева
Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
Политика
Путин пошутил насчет роста спроса на матрасы после отмены изоляции
«Ваше производство, уверен, восстановится, потому что после акции «Сидим дома», после вынужденной самоизоляции матрасы поизносятся у многих и ваше производство, надеюсь, восстановится быстрыми, хорошими, нужными для восстановления бизнеса темпами», — заявил президент.
Известия 09:29
Авто
На продажу выставили самый дорогой Lexus в России
Появившийся в продаже Lexus LM 300h может похвастаться максимальной комплектацией, которая предусматривает четырёхместную компоновку салона, перегородку между водителем и пассажирами, кожаные сиденья второго ряда с вентиляцией, обогревом массажем и выдвижными подставками для ног.
Тарантас Ньюс 06:23
Спорт
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Кино
Режиссеры «Джона Уика» вернутся в «Матрицу»
Режиссеры «Джона Уика» Чад Стахелски и Дэвид Литч рассказали в интервью Collider о своей работе над четвертой «Матрицей».
КиноПоиск 09:57
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Используя собственную фантазию и здравый смысл, дизайнеры «Колёса.ру» представили, как бы выглядела лишенная этой проблемы удлиненная версия автомобиля.
Автоновости дня 11:45