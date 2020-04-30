Экономика

РБКРБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.
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Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

РБК08:18

Сбербанк подписал соглашение с правительством Москвы о льготных кредитах малому бизнесу

Интерфакс10:16

Власти Москвы определили перечень банков для предоставления льготных кредитов бизнесу

Вечерняя Москва09:15

В Москве утвердили перечень банков для предоставления льготных кредитов бизнесу

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Мэрия Москвы определилась с банками для льготного кредитования бизнеса

REGNUM08:53

Перечень из 12 банков для предоставления льготных кредитов бизнесу утвердили в Москве

Агентство Москва08:37

Власти Москвы заключили первый договор с банком по новым льготным кредитам для МСП

ТАСС14:26
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Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо, сообщает ТСН. О ее смерти сообщила в Facebook ее сестра.
Газета.Ru 13:23
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Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина прокомментировал его заражение коронавирусом

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости 14:23
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Политика

Верховная Рада призвала к усилению международного давления на Россию

Верховная Рада одобрила документ об обращении к парламентам других стран и международным организациям с призывом «усилить внешнее давление на РФ с целью прекращения её вооруженной агрессии против Украины».
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Культура

В Петербурге скончался актер Театра музкомедии Альберт Панков

Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни скончался артист Театра музыкальной комедии Альберт Панков.
REGNUM 10:56
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Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия 13:20
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Общество

Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
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Игры

7 мая Microsoft впервые покажет игры для Xbox Series X

3DNews 13:06
Общество

Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
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Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
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Происшествия

В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
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Культура

Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II

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Киберспорт

Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными

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У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Политика

Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам.
Piter.tv 14:33
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Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
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Навальный поддержал голкипера Фролова, который раскритиковал правительство России

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный выразил поддержку вратарю «Крыльев Советов» Евгению Фролову, который подверг критике правительство Российской Федерации.
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В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa 28 апреля в 12:31
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Экономика

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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В Ростовской области может быть расширен список работающих организаций

Отдельно Евгений Ковалев рассказал о той работе, которая даст возможность расширить список организаций региона, имеющих разрешение осуществлять трудовую деятельность.
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NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
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Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
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