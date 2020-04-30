Экономика
РБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Об этом РБК сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
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Власти Москвы определили список банков для выдачи льготных кредитов МСП столицы
Будущее России. Национальные проекты08:59
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Происшествия
Суд арестовал бывшего замгубернатора Курганской области
Суд в четверг избрал бывшему первому замгубернатора Курганской области Сергею Пугину, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Курганского горсуда.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:31
Происшествия
В Подмосковье ограбили склад с масками и градусниками
Одинцово, Московская область, 30 апреля 2020, 16:28 — REGNUM В Одинцовском районе Подмосковья ограбили склад, где хранились немедицинские маски и градусники.
REGNUM 09:28
Общество
Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заражены еще 74 человека
Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
Evo-rus.com 09:45
Экономика
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 6 мая
Согласно паспорту рассчитанного на шесть лет нацпроекта "Жилье и городская среда", среднюю ставку по ипотеке в 2020 году планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
Интерфакс 10:24
Общество
Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
Российская газета вчера в 07:07
Религия
Протодиакон Андрей Кураев отреагировал на запрет в служении
ИА Красная Весна вчера в 16:38
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Транспорт
Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу
Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
Вести.Ru 10:08
Кино
Скончался известный индийский актер Риши Капур
Мумбаи, Индия, 30 апреля 2020, 10:13 — REGNUM В Мумбаи на шестьдесят восьмом году скончался известный индийский актер Риши Капур.
REGNUM 03:13
Происшествия
Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar
Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
РЕН ТВ 10:26
Авто
Самый дорогой Lexus в России выставили на продажу
На портале Auto.ru появилось объявление о продаже минивэна марки Lexus - LM 300h.
Российская газета 08:42
Общество
Голая телеведущая попала в прямой эфир женатого журналиста
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Авто
BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории
Британский Car Magazine раскрыл некоторую информацию о грядущем BMW X8 M. В частности, издание утверждает, что флагманский кроссовер станет самой мощной M-моделью за всю историю марки, получит гибридную силовую установку и полный привод с возможностью принудительного отключения передней оси, как у седана M5.
Motor 28 апреля в 04:26
Хоккей
В омском «Авангарде» огласили решение по Хацею
По итогам заседания, в «Авангарде» огласили решение Евгению Хацею – директору по хоккейным операциям клуба.
РИА СуперОмск 10:40
Кино
В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»
Официальный Twitter-аккаунт «Аватара» поделился на своих просторах новой фотографией со съемок продолжения.
Киноафиша России 02:07
Экономика
Россиянам разъяснили право на двойные кредитные каникулы
Гражданам России разъяснили право получить кредитные каникулы дважды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Верховный суд (ВС) РФ.
Lenta.ru 07:54
Общество
В Башкирии с 4 мая запретят ходить без масок
С 4 мая во всех общественных местах Башкирии граждане будут обязаны носить защитные медицинские маски - в республике вводят масочный режим.
Российская газета 07:54
Общество
Сбербанк смоделировал наступление пика по коронавирусу в России
Сбербанк на основе модели с искусственным интеллектом подсчитал, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 6 мая, сообщает сайт SberIndex.ru.
РИА Новости 09:37
Общество
На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки
Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
Эхо Москвы 09:32
Политика
В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии
Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
Коммерсантъ вчера в 07:38
Кино
Создатели «Джона Уика» помогают в съемках «Матрицы 4»
Popcornnews.ru 06:00
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 30 апреля, заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе улучшений нет.
Известия 09:36