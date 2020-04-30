Экономика

РБКРБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Об этом РБК сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
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Мэрия Москвы определилась с банками для льготного кредитования бизнеса

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Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в регионе достигло 703.
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Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
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Мэрия Москвы напомнила, как оформить пропуск для поездки на дачу

Московская мэрия предупредила горожан о необходимости оформить разовый цифровой пропуск для поездки на дачу.
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Скончался известный индийский актер Риши Капур

Мумбаи, Индия, 30 апреля 2020, 10:13 — REGNUM В Мумбаи на шестьдесят восьмом году скончался известный индийский актер Риши Капур.
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Найдена вторая предполагаемая жертва убийцы клиентки BlaBlaCar

Грабил и насиловал женщин: в деле об убийстве клиентки BlaBlaCar могут появиться новые эпизоды Как известно РЕН ТВ, Чикирев, который находится сейчас в СИЗО, мог принимать участие в убийстве девушки в 2010 году.
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На портале Auto.ru появилось объявление о продаже минивэна марки Lexus - LM 300h.
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На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
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В сети показали фото с Сигурни Уивер со съемок «Аватара 2»

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Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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В Таджикистане запретят русифицировать имена и фамилии

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.
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