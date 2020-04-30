Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Об этом РБК сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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Общество В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин. 1,1K