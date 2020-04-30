Экономика
РБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Об этом РБК сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
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Власти Москвы определили список банков для выдачи льготных кредитов МСП столицы
Будущее России. Национальные проекты08:59
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Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Фигурное катание
Японские фанаты требуют забрать фигуристку Медведеву из страны
Японские фанаты требуют забрать двукратную серебряную призерку Олимпийских игр в Пхенчхане Евгению Медведеву из страны.
Газета.Ru 08:38
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Лолиты с пятым мужем
Суд расторг брак певицы Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова.
Известия 09:14
Политика
Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции
28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая.
РБК 08:55
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Общество
78 тысяч петербургских школьников закончат учебный год досрочно
По данным Комитета по образованию Петербурга, сообщили о своем намерении завершить учебный год досрочно родители 204 тысяч школьников.
Петербургский дневник 08:08
Космос
Arianespace возобновит работу космодрома во французской Гвиане в мае
Цель состоит в том, чтобы сохранить здоровье работников космодрома и тех, кто размещен в космическом центре, а также местного населения - при обеспечении условий безопасности и охраны, необходимых для подготовки запланированных запусков.
AstroNews.ru вчера в 18:29
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Общество
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Российская газета 04:35
Футбол
Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву, который лишился обеих рук в результате несчастного случая.
Чемпионат 08:58
Политика
Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Технология выхода из режима самоизоляции в связи с коронавирусом во всех странах разная, риск повторной волны заражений очень большой, потребуются очень взвешенные решения, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 19:54
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Политика
Мэром Иркутска стал Руслан Болотов
Депутаты думы Иркутска избрали мэром города экс-председателя правительства региона Руслана Болотова.
Коммерсантъ 07:50
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
РИА Новости 09:02
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Политика
Саакашвили не будет вице-премьером по реформам, заявили в Раде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Экономика
Арендаторам ТЦ в Тульской области окажут дополнительную помощь
В правительстве Тульской области обсудили возможность оказания дополнительной поддержки региональным торговым центрам и их арендаторам в связи с введением ограничительных мер по коронавирусу.
Тульская пресса 06:55
Общество
Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу
Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
Здоровье
Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира
Заболевание описывается как «воспалительный синдром», похожий на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, пишет UfacityNews.ru.Врачи заявили почти о сотне случаев заражения в Великобритании, США, Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
UfaTime.ru 08:27
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25