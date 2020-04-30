Экономика

РБКРБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.
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Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
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Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
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«Его пример – другим наука», или как Вьетнам задушил коронавирус

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За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
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Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании

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Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
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