Экономика
РБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Москвы определили список банков для предоставления льготных займов бизнесу
Вести Подмосковья10:18
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 19:50
Экономика
Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 09:03
Общество
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Футбол
«У нас в стране диктатура, получается? Нет свободы слова?» Хавбек «Луча» Калугин об интервью Фролова
Хавбек «Луча» Дмитрий Калугин прокомментировал интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором тот раскритиковал действия властей во время пандемии коронавируса.
Sports.ru 15:44
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Политика
Трамп считает, что Китай мог остановить распространение коронавируса
Трамп уточнил, что Китай либо не мог остановить распространение COVID-19, либо не стал этого делать.
RT на русском 19:52
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Общество
Проверять наличие пропусков в Подмосковье начнут дорожные камеры
С 1 мая в Подмосковье наличие цифровых пропусков у водителей начнут контролировать камеры фотовидеофиксации.
Российская газета 14:13
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости 10:44
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Футбол
Обиженный Юран позвонил Губерниеву, чтобы вступиться за «Химки»
Главный тренер "Химок" Сергей Юран сегодня созвонился с комментатором Дмитрием Губерниевым, чтобы оппонировать ему в вопросе выхода клуба из ФНЛ в РПЛ.
ProstoProSport 16:15
Происшествия
Убийство четырех человек в Армении спровоцировало беспорядки и самосуд
Эхо Москвы 28 апреля в 19:08
Здоровье
«Его пример – другим наука», или как Вьетнам задушил коронавирус
Первым «корону» во Вьетнам 23 января привез китаец из Уханя, приехавший в гости к сыну.
Хорошие новости 04:36
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
Политика
Лавров заявил об отсутствии прогресса в украинском урегулировании
«Что касается остальных пунктов, мы напомнили, что ключевым является вопрос о предоставлении особого статуса Донбасса», — заявил Лавров.
РБК 10:56
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия Семина
Фанаты московского "Локомотива" опубликовали в Telegram-канале LMFC Fans опубликовали заявление, в котором выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину.
Piter.tv 08:26
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Футбол
Возобновление чемпионата Германии 9 мая может быть отложено
Розыгрыш чемпионата Германии могут не возобновить 9 мая, как это предполагалось ранее.
Vprognoze.ru вчера в 03:49
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM 19:34
Армия и оружие
США предложили России сотрудничество в борьбе с ИГ на юго-западе Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты предложили России сотрудничество в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) на юго-западе САР.
Аргументы и Факты 15:45
Хоккей
«Автомобилист» объявил об уходе семерых игроков
Хоккейный клуб «Автомобилист» сообщил об уходе семерых игроков из основной команды, а также двух членов молодёжки «Авто» и двух участников тренерского штаба.
Телеканал ОТВ 15:29
Общество
Российский врач заразил коронавирусом коллег после поездки в Турцию
Сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом от коллеги, который приехал из Турции и нарушил режим самоизоляции.
Lenta.ru 16:53
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
Общество
В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим обязательного ношения масок в условиях пандемии коронавируса.
Известия 07:30
Общество
Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области
Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти.
EastRussia 04:21