Экономика
РБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей. Об этом РБК сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.
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Власти Москвы определили список банков для выдачи льготных кредитов МСП столицы
Будущее России. Национальные проекты08:59
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Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Общество
На въезде в Тульскую область отмечена многокилометровая пробка
На въезде в Тульскую область очевидцами отмечена растянувшаяся на несколько километров пробка.
Актуальные Новости вчера в 07:15
Общество
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском 06:40
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Политика
На Украине нашли новую должность для Саакашвили
Арахамия рассказал, что последние несколько дней Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленский, и они нашли другой формат работы.
Lenta.ru 09:22
Общество
ВЦИОМ: 60% россиян сохранили прежний уровень доходов
Больше половины россиян остались с прежним уровнем доходов после объявления нерабочих дней с сохранением зарплаты.
Сусанин 08:31
Общество
Главврач больницы в Коммунарке высказался за продолжение самоизоляции
Российская газета вчера в 15:43
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Общество
ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн
ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
Общество
Путин поддержал идею спеть с балкона «День Победы» 9 мая
Президент России Владимир Путин поддержал идею волонтеров, которые предложили россиянам 9 мая спеть с балкона песню "День Победы".
Газета.Ru 07:46
Общество
В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок
В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РБК 09:27
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали Юрия Семина
Фанаты московского "Локомотива" опубликовали в Telegram-канале LMFC Fans опубликовали заявление, в котором выразили поддержку главному тренеру команды Юрию Семину.
Piter.tv 08:26
Общество
В Росгвардии выявили 339 случаев заражения коронавирусом
В Росгвардии зарегистрировали 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:54
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафе за езду на машине без пропуска
Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф до 5000 руб. за езду на машине без специального пропуска во время режима самоизоляции.
Ведомости 28 апреля в 16:58
Кино
В Сеть утекли фотографии с Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Instagram фото со съемок сиквелов «Аватара».
NewInform 04:35
Общество
Мэрия опровергла сбой в работе цифровых пропусков в Москве
Департамент информационных технологий Москвы опровергает сообщения о сбое в работе системы оформления цифровых пропусков.
РБК 08:32
Здоровье
Акбулак могут закрыть на карантин из-за вспышки коронавируса
Сегодня будет принято решение о закрытии Акбулака на карантин, - сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Вестирама.ру 08:01
Общество
В Саратовской области отменили закупку дорогостоящих масок
Саратов, 30 апреля 2020, 16:18 — REGNUM В Саратовской области закупку масок по баснословной цене 425 рублей за штуку отменили, сообщил и.о. министра здравоохранения Олег Костин.
REGNUM 09:18
Общество
В Таджикистане выявили первые случаи заражения коронавирусом
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Таджикистане, где по состоянию на 30 апреля инфекцию обнаружили у 15 человек, сообщает Sputnik Таджикистан.
Rambler News Service 06:42
Экономика
Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Экономика
Американская Chesapeake Energy готовится объявить о банкротстве
Занимающаяся разведкой и добычей углеводородов американская Chesapeake Energy, которая была в авангарде американского сланцевого бума в последнее десятилетие, готовит заявление о банкротстве, поскольку компания сталкивается с беспрецедентной волатильностью цен на энергоносители, передает Reuters.
Вести.Ru 08:54
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
В Петербурге признали рост внебольничной пневмонии
Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Помимо ежесуточного удвоения числа зараженных коронавирусом, в Петербурге отмечается рост числа заболевших внебольничной пневмонией.
REGNUM 05:56
Игры
В PS Store бесплатно раздают первый сезон Hitman
Полное издание первого сезона Hitman можно бесплатно загрузить в PlayStation Store. Акция работает во множестве регионов, включая Россию.
Cyber.sports.ru 08:21
Общество
Эксперт назвал сроки пика эпидемии коронавируса в России
Директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что в России наблюдается положительная динамика в плане борьбы с коронавирусом, однако выхода на плато по приросту случаев заражения в ближайшие дни ждать не стоит.
Городовой 01:59
Политика
В Кремле допустили выплату матпомощи всем россиянам
Россияне могут претендовать на единоразовую материальную помощь со стороны государства.
Национальная служба новостей 05:10