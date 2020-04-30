Экономика
РБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.
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Власти Москвы определили перечень банков для предоставления льготных кредитов бизнесу
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