Экономика

РБКРБКВласти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.
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Евгений Федоров родился 3 марта 1924 года.
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Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
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Заместитель секретаря Совета безопасности, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал здоровья премьеру Михаилу Мишустину и своим заболевшим «коллегам в правительстве», передает «Интерфакс».
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Хоккей

ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии не будет перенесён на 2021 год

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт по ранее запланированному графику в Минске и Риге.
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Политика

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В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
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Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
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Здоровье

На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок

В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка.
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Общество

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Здоровье

Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области

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Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

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В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
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Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
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Происшествия

В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции

Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области.
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
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В Госдуме потрясены отказом Украины от гуманитарной помощи из России

Москва, 1 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

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В России за сутки коронавирусом заразилось 6411 человек, отмечено 72 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 6411 человек, сообщает стопкоронавирус.рф.
Чемпионат 28 апреля в 03:52
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
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