Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил РБК, что банк 30 апреля подписывает соглашение с правительством Москвы о предоставлении столичному малому бизнесу льготных кредитов по спецпрограмме.

Происшествия Российских полицейских начнут штрафовать за появление на работе без масок Сотрудникам второго оперативного полка ГУ МВД по Москве запретили приходить на работу без средств индивидуальной защиты.

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Хоккей ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии не будет перенесён на 2021 год Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт по ранее запланированному графику в Минске и Риге.

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Здоровье На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 43

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,6K

Здоровье Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. 4

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Политика В Госдуме потрясены отказом Украины от гуманитарной помощи из России Москва, 1 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 1

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,8K

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