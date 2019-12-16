Общество
ИзвестияВласти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Мэрия Москвы опубликовала проект территориальной схемы вывоза мусора до 2029 года, который предполагает вывоз части отходов в соседние регионы. Об этом 16 декабря сообщило «РИА Новости».
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с чего всё началось
Москва за десять лет вывезет больше 15 млн тонн мусора в Калужскую область и около 9 млн тонн — во Владимирскую, следует из проекта столичной территориальной схемы, опубликованной на сайте мэрии (.pdf).Коммерсантъ03:00
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Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы
Моя Москва.онлайн03:17
Власти Владимирской области заявили, что ввоз мусора из Москвы не предусмотрен схемой
ТАСС14 декабря в 03:59
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