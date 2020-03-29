Коронавирус
РБКВласти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции
Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Игры
Sony обещает сделать PlayStation 5 вовремя, несмотря на коронавирус
Sony и Microsoft уже заявили, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут доступны в конце 2020 года, но будет ли график сохраняться, учитывая ситуацию с коронавирусом.
Авто
Эксперты рассказали, что сейчас происходит на барахолках
Автомобильный рынок давно потерял свое прямое значение и стал профессиональным термином, который обозначает систему экономических процессов и процедур, главным образом торговых, происходящих в автомобильной индустрии.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках
Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
Путешествия
Отели в Сочи начали выселять туристов
Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Гаджеты
В Европе представили бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G
Армия и оружие
Германия отозвала часть военнослужащих из Ирака из-за коронавируса
На фоне угрозы распространения коронавируса немецкий бундесвер сокращает свою миссию в Ираке, как это прежде уже было сделано в Афганистане.
Общество
Почта России переходит на особый режим работы
Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
Общество
Сахалинский центр соцподдержки приостановил прием граждан
Центр социальной поддержки Сахалинской области временно приостановил личный прием граждан.
Футбол
Игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца
Сообщается, футболисты отказались получать зарплату за март, апрель, май и июнь.
Общество
В Китае остановили распространение коронавируса
Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
Интернет
Новая ошибка Windows усложнила работу из дома
Новая ошибка Windows усложнила работу из дома.
Политика
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Культура
Российские телеканалы призывают зрителей оставаться дома
Российские телеканалы призывают жителей России оставаться дома.
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $20
Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
Общество
Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах
Как выяснили аналитики, в шести регионах провинциальные зарплаты выше, чем в крупных городах и столицах субъектов федерации: в Тюменской и Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Амурской и Еврейской автономной области.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Здоровье
В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19
Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Энергетика
На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа
Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
Футбол
Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»
Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.