Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Власти Москвы определят меры за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

ТАСС14:48

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

РБК13:59

Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве установят в ближайшие дни

Москва 2415:43

В мэрии Москвы рассказали Лайфу о санкциях за нарушения предписаний об изоляции

Life.ru14:03

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Lenta.ru15:26

Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни

RT на русском16:09

Меры за нарушение ограничений для москвичей установят в ближайшие дни

Известия14:57
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Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

ТАСС 19:36
Игры

Sony обещает сделать PlayStation 5 вовремя, несмотря на коронавирус

Sony и Microsoft уже заявили, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут доступны в конце 2020 года, но будет ли график сохраняться, учитывая ситуацию с коронавирусом.
ITZine.ru 00:06
Авто

Эксперты рассказали, что сейчас происходит на барахолках

Автомобильный рынок давно потерял свое прямое значение и стал профессиональным термином, который обозначает систему экономических процессов и процедур, главным образом торговых, происходящих в автомобильной индустрии.
SpeedMe 18:03
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Общество

Рошаль порекомендовал ходить в магазин в перчатках

Надевать перчатки в продуктовых магазинах, обрабатывать телефоны антисептиком и избегать больших компаний следует, чтобы не заразиться коронавирусом.
РБК 02:05
Путешествия

Отели в Сочи начали выселять туристов

Отели в Сочи начали выселять туристов. Их отправят домой чартерами, сообщили ТАСС в администрации города.
Эхо Москвы вчера в 09:03
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Мантуров в своем письме отметил, что из-за распространения коронавируса оборот предприятий общепита, непродовольственной торговли и бытовых услуг в России снизился на 50–80%.
Известия 09:43
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости 16:48
Гаджеты

В Европе представили бюджетный флагман Xiaomi Mi 10 Lite с 5G

Live24 вчера в 01:12
Армия и оружие

Германия отозвала часть военнослужащих из Ирака из-за коронавируса

На фоне угрозы распространения коронавируса немецкий бундесвер сокращает свою миссию в Ираке, как это прежде уже было сделано в Афганистане.
Российская газета 09:12
Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
Общество

Сахалинский центр соцподдержки приостановил прием граждан

Центр социальной поддержки Сахалинской области временно приостановил личный прием граждан.
Сахалин.Инфо 21:20
Футбол

Игроки «Ювентуса» отказались от зарплаты на четыре месяца

Сообщается, футболисты отказались получать зарплату за март, апрель, май и июнь.
Vprognoze.ru вчера в 16:46
Общество

В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
RT на русском 06:14
Интернет

Новая ошибка Windows усложнила работу из дома

Новая ошибка Windows усложнила работу из дома.
Ferra вчера в 09:44
Политика

Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:47
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Культура

Российские телеканалы призывают зрителей оставаться дома

Российские телеканалы призывают жителей России оставаться дома.
Evo-rus.com 15:35
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Общество

Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах

Как выяснили аналитики, в шести регионах провинциальные зарплаты выше, чем в крупных городах и столицах субъектов федерации: в Тюменской и Магаданской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми, Амурской и Еврейской автономной области.
Вечерняя Москва 20:23
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Здоровье

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

Ученый напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН был создан противовирусный препарат триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 20:02
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Энергетика

На Сахалине с начала года увеличили поголовье коров и добычу газа

Газа в сравнении с аналогичным периодом прошлого года добыто больше на 13,3 процента (6,2 миллиарда кубических метров), угля — на 8,6 процента (1,7 миллиона тонн).
Сахалин.Инфо 20:52
Футбол

Кейн не исключил ухода из «Тоттенхэма»

Нападающий лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейн не исключил, что может покинуть клуб летом.
Газета.Ru 14:45
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