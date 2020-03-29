Коронавирус

РБКРБКВласти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Власти Москвы определят меры за нарушение введенных из-за коронавируса ограничений

ТАСС14:48

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

РБК13:59

Меры за нарушение ограничений для граждан в Москве установят в ближайшие дни

Москва 2415:43

В мэрии Москвы рассказали Лайфу о санкциях за нарушения предписаний об изоляции

Life.ru14:03

Власти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции

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Меры за нарушение ограничений в Москве определят в ближайшие дни

RT на русском16:09

Меры за нарушение ограничений для москвичей установят в ближайшие дни

Известия14:57
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В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
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В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
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Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
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Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и журналистам.
Экспресс газета 27 марта в 04:57
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Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
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Названа температура, при которой активизируется коронавирус

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РИА Новости 02:48
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РИА Новости 01:00
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Экономика

В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам

Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Телеканал 360° 19:27
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
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С миру по гривне: Украина готовится к дефолту

По пессимистичным прогнозам, в мае-июне Киев объявит о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены.
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Газета.Ru 16:33
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Происшествия

Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске

В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
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Политика

Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе.
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
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Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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