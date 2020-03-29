Коронавирус
РБКВласти Москвы определят наказание для нарушителей самоизоляции
Власти Москвы в скором времени введут отдельное наказание для нарушителей самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
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Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева
Юлия Проскурякова прокомментировала госпитализацию Игоря Николаева Юлия Проскурякова обратилась к поклонникам и журналистам.
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко
Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Экономика
В Госдуме предложили дать льготы пенсионерам-миллионерам
Комитет Госдумы по труду предложит ввести льготы по налогообложению вкладов свыше миллиона рублей, открытых людьми старшего поколения.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Экономика
С миру по гривне: Украина готовится к дефолту
По пессимистичным прогнозам, в мае-июне Киев объявит о дефолте, после чего обесценится гривна, разорятся предприятия, вырастут цены.
Политика
На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения
Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Политика
Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Происшествия
Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Иркутске
В Иркутской области официально подтвержден второй случай заболевания коронавирусом.
Политика
Введение Собяниным всеобщего режима изоляции в Москве оценили
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил введение мэром Москвы Сергеем Собяниным всеобщего режима изоляции в городе.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен
Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова прокомментировала разлад с Джиганом
По слухам супруги выставили свой дом на продажу, а Оксана Самойлова демонстративно сняла обручальное кольцо.
Авто
Назвали признаки скорой поломки АКПП
Одним из самых явных признаков неполадок в АКПП является появление рывков, толчков и вибрации во время езды.
Общество
Жириновский обвинил Лукашенко в издевательстве над планетой
"Лукашенко издевается над всей планетой", — заявил политик в своем телеграм-канале.
Космос
Гелиосфера выглядит еще более необычно, чем предполагалось
Гелиосфера имеет форму «капли», при этом ее толстая часть обращена в сторону движения Солнечной системы по галактике.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.