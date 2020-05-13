Коронавирус
РИА НовостиВласти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
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«В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением», — указано в заявлении.RT на русском09:51
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Депздрав опроверг сообщения о занижении статистики по смертности от коронавируса
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