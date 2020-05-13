с чего всё началось

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Общество В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.

Общество Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз. 691

Общество Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 6

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Общество Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. 782

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 1

Политика Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.

Общество В школах России отменят общие перемены, праздники и группы продлённого дня Массовые мероприятия в школах будут исключены, так что под запретом окажутся все традиционные общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах и на закрытых спортплощадках. 18

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 186

Здоровье Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом. 7

Футбол Вратаря «Крыльев» Евгения Фролова оштрафовали за скандальное интервью Напомним, 27 апреля в интервью одному из YouTube-каналов Фролов выступил с негативной оценкой действий властей по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 3

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 274

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 31

Политика Украина продлила санкции против российских соцсетей Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства. 4

Экономика «Транснефть» исключена из состава индекса MSCI Russia Привилегированные акции компании «Транснефть» исключены из состава индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам майского полугодового пересмотра.

Экономика 23 российские компании вошли в список крупнейших в мире В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.

Общество Минздрав предлагает поднять возраст продажи алкоголя до 21 года Mossovetinfo.ru – В России растет число смертей от алкоголя, поэтому можно подумать о повышении возраста, с которого гражданам продают алкоголь до 21 года, заявил в ходе парламентского часа в Госдуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 302

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 61