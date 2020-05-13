Коронавирус
РИА НовостиВласти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
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«В связи с сообщениями в СМИ о том, что правительство Москвы занижает смерть от коронавируса, Департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением», — указано в заявлении.RT на русском09:51
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Депздрав опроверг сообщения о занижении статистики по смертности от коронавируса
Агентство Москва09:52
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Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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Задержан замглавы администрации Красносельского района
Заместителя главы администрации Красносельского района Петербурга Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Sony продала 110 миллионов PS4 и выпустит PlayStation 5 к Рождеству
За весь 2019 финансовый год было продано 13,6 млн PS4, тогда как в прошлом году этот результат достигал 17,8 млн игровых консолей.
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Политика
Поклонская дала первое интервью украинскому журналисту
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Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
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Общество
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В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
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Происшествия
Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК
Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
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Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
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Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
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962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Мурашко пояснил, что в системе необходимо задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит».
РБК 09:09
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Общество
Россияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса
Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя.
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Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
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Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
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61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
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Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
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Политика
Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48