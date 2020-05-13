с чего всё началось

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

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