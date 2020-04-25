Департамент здравоохранения по Москве опубликовал на своем заявление, в котором ответил на появившиеся сообщения о том, что в городских больницах не справляются с потоком пациентов с коронавирусом.

Общество Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией. 271

Общество В Кузбассе введут электронные пропуска Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. 615

Шоу-бизнес Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете. 5

Общество Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина. 20

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 654

Шоу-бизнес Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына. 3

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. 10

Общество Электронные пропуска вводятся на территории 21 региона РФ На официальном сайте организации доступна информация, что уже в ближайшее время к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков подключатся семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. 5,5K

Наука Назван способ обмануть коронавирус Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии. 4

Биатлон Круглов собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост президента СБР Известный российский биатлонист Николай Круглов, который является четырёхкратным чемпионом мира, принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России.

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,7K