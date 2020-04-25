Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВласти Москвы опровергли сообщения о переполненных больницах

В департаменте здравоохранения по Москве опровергли сообщение о переполненных московских больницах, которые пациентов с коронавирусом.
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Столичный Депздрав опроверг сообщения о переполненных больницах для больных коронавирусом

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