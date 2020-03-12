Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом говорил заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке Игорь Тюрин.

Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

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