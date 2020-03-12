Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецДепздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом говорил заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке Игорь Тюрин.
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Депздрав Москвы опроверг связь смерти пациента из Италии с коронавирусом

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Умерший в больнице в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

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Депздрав: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Москва 2411:52

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Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Вечерняя Москва12:02

Депздрав: Умерший в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Агентство Москва11:56

Власти Москвы опровергли сообщения о смерти пациента из-за коронавируса

РБК12:14
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Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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Встречавшийся с Трампом чиновник из Бразилии заразился коронавирусом

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