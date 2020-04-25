Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Общество 21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией. 7

Кино Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety. 1

Общество Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава. 1

Общество В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).

Здоровье Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 172

Общество Ещё 312 человек выздоровели от коронавируса в Москве Ещё 312 человек в Москве полностью здоровы после лечения от кроронавируса, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 35

Авто Toyota показала свой самый маленький кроссовер Новинка получила предсказуемое название Yaris Cross, однако, простым повышением клиренса японцы, ко всеобщей радости, не обошлись: у новинки полностью новый, индивидуальный дизайн кузова, напоминающий и Yaris, и CH-R, и RAV4. 11

Культура «Зулейху» отправляют в прокуратуру О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. 48

Кино Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные» Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant. 2

Общество Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. 23

Космос Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.

Общество В России число заболевших коронавирусом превысило 74 тысячи человек Случаи заражения были зафиксированы в 83 регионах России. Отмечается, что 48,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Здоровье В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.