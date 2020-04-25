Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Общество
21 человек в Кузбассе за сутки заразился коронавирусом
Согласно сводке оперштаба на 10:00, субботы, 25 апреля, на территории Кузбасса за сутки подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Кино
Премьеру новой части «Миссия невыполнима» отложили
Решение о переносе премьеры седьмой и восьмой части фильма «Миссия невыполнима» приняла компания Paramount, 24 апреля сообщает издание Variety.
ИА Красная Весна вчера в 16:36
Общество
Число умерших с коронавирусом в Белоруссии достигло 67 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817, до 9,59 тысячи, это максимальный прирост с начала распространения заболевания в республике, умерли 67 человек, следует из сообщения пресс-службы минздрава.
РИА Новости 05:41
Общество
В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 43 человек
В Ленинградской области зафиксировано 43 случая заражения (всего 658), в Санкт-Петербурге — 215 (всего 2926).
Ivbg.ru 06:17
Здоровье
Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией
Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Ещё 312 человек выздоровели от коронавируса в Москве
Ещё 312 человек в Москве полностью здоровы после лечения от кроронавируса, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Радио 1 04:41
Авто
Toyota показала свой самый маленький кроссовер
Новинка получила предсказуемое название Yaris Cross, однако, простым повышением клиренса японцы, ко всеобщей радости, не обошлись: у новинки полностью новый, индивидуальный дизайн кузова, напоминающий и Yaris, и CH-R, и RAV4.
5 колесо вчера в 12:15
Культура
«Зулейху» отправляют в прокуратуру
О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
Кино
Sony отложила премьеру сиквела «Человек-паук: Через вселенные»
Компания Sony Pictures перенесла выход продолжения анимационного фильма "Человек-паук: Через вселенные" на пять месяцев, передает Regnum со ссылкой на Screen Rant.
Ревизор.ру 03:00
Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Космос
Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews
Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 23 апреля в 18:50
Общество
В России число заболевших коронавирусом превысило 74 тысячи человек
Случаи заражения были зафиксированы в 83 регионах России. Отмечается, что 48,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.
ФедералПресс 06:27
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Происшествия
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК 05:49
Общество
Сервис проверки цифровых пропусков сотрудников запустили в Москве
Для московских организаций запустили онлайн-сервис для проверки цифровых пропусков.
Вечерняя Москва 04:54
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
Политика
Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии
В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 вчера в 11:37
Здоровье
В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета
Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 06:32
Происшествия
В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом
Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:20
Энергетика
США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала проверку падения цен на американскую нефть WTI до отрицательных значений, которое случилось 20 апреля, сообщил Reuters комиссар регулятора Дэн Берковиц.
Forbes 03:16