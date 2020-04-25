Коронавирус
RT на русскомВласти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах
Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
Росбалт вчера в 18:23
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах
RuNews24.ru 23 апреля в 03:48
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Общество
В Ярославской области от коронавируса умерла женщина
За сутки к официальному списку больных добавилось 42 пациента, у которых анализ на коронавирус дал положительный результат. всего в Ярославской области вирусом заражено 305 человек.
Московский Комсомолец Ярославль вчера в 04:43
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
РИА Новости 07:03
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Хоккей
Генменеджер «Ак Барса»: «Хотим, чтобы Зарипов остался»
Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что клуб продолжает вести переговоры с нападающим Данисом Зариповым о продлении контракта.
Матч ТВ 07:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Новую модификацию морского универсального ножа (НМУ) получат военные моряки.
Российская газета 07:03
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию с нападками на ВОЗ
Москва видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
РИА Новости 08:11
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Музыка
Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
Армия и оружие
В США рассекретили навороты F-22 после модернизации
В США объявили о модернизации истребителей F-22, которая должна позволить самолетам оставаться в строю до 2060-х годов, когда их окончательно вытеснят самолеты шестого поколения.
Утро.ru вчера в 11:59
Экономика
Кудрин прогнозирует рост безработицы в России
Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 23 апреля в 09:19
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявлено 55 заболевших коронавирусом
В Пермском крае за последние сутки выявлено рекордное число заболевших: диагноз подтвержден у 55 человек.
Business Class (Пермь) 06:31
Общество
Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае
Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
Происшествия
В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки
Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
В Пензенской области выявлено 23 новых случая коронавируса
За сутки выявлено 23 новых случая, сообщила пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.
Пенза-взгляд 05:48
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 05:12
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29