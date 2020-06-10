Общество
РБКВласти Москвы опубликовали данные о смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев. Об этом сообщает департамент здравоохранения Москвы. В мае этого года в Москве зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 больше, чем в мае 2019-го (9998 умерших).
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"COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92 процента всей избыточной смертности в мае)", — говорится в сообщении.РИА Новости07:18
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