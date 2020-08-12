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Газета.Ru
Газета.Ru

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Столичные власти подготовили приказ об этапах программы реновации жилищного фонда. Он опубликован на сайте московского стройкомплекса. Согласно документу, переселение планируется провести в три этапа.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01
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ТАСС

Риелторы прогнозируют снижение предложения жилья в домах первого этапа реновации в Москве

ТАСС10:44
РИА Новости

Участники реновации после 2025 года получат больше вариантов переселения

РИА Новости09:34
РИАМО

Опубликованы этапы переселения по программе реновации в Москве

РИАМО05:25
Информационный центр Правительства Москвы

Москва завершила формирование ориентировочного перечня переселения по программе реновации

Информационный центр Правительства Москвы05:45
Агентство Москва

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Агентство Москва04:28
Москва 24

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Москва 2404:23
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01

Список фильмов с реальными сценами секса составлен

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 06:22
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REGNUM08:03
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