Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Ведомости
Ведомости

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01
Подробнее о событии
ТАСС

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

ТАСС04:44
РИА Новости

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

РИА Новости05:24
Информационный центр Правительства Москвы

Москва завершила формирование ориентировочного перечня переселения по программе реновации

Информационный центр Правительства Москвы05:45
РИАМО

Опубликованы этапы переселения по программе реновации в Москве

РИАМО05:25
Агентство Москва

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Агентство Москва04:28
Москва 24

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Москва 2404:23
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01

Skoda показала новый кроссовер Enyaq на эскизах

Skoda представит свой новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября Как ранее писали Автовести, Enyaq станет первым электромобилем Skoda, основанным на новой платформе MEB от VW Group, созданной специально для электромобилей.
Skoda показала новый кроссовер Enyaq на эскизах
Avtovesti.com05:15
1

Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
17

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Врач рассказала о влиянии коронавируса на мозг

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации — основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.
РИА Новости04:57
2

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
47

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
653