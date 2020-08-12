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Ведомости
Ведомости

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Участники реновации после 2025 года получат больше вариантов переселения

РИА Новости09:34
Вечерняя Москва

Власти Москвы объяснили длительность этапов переселения по программе реновации

Вечерняя Москва09:04
Москва 24

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Москва 2404:23
Информационный центр Правительства Москвы

Москва завершила формирование ориентировочного перечня переселения по программе реновации

Информационный центр Правительства Москвы05:45
Агентство Москва

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Агентство Москва04:28
РИАМО

Опубликованы этапы переселения по программе реновации в Москве

РИАМО05:25
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
РИА Новости09:36
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

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Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
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Названы продукты для защиты от коронавируса

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РИА Новости07:13
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

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RT на русском05:08
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Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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