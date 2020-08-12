Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
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Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
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Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.В источнике
С чего всё началось
Опубликованы этапы переезда по программе реновации
За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01
Подробнее о событии
Москва завершила формирование ориентировочного перечня переселения по программе реновации
Информационный центр Правительства Москвы05:45
Опубликованы этапы переезда по программе реновации
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01