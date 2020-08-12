Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Смотрите также
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров возглавил Дуэйн Джонсон
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Marvel и Sony выбрали название для новой части «Человека-паука»
Ефремов пропал из Боткинской больницы
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
В США усомнились в безопасности российской вакцины от коронавируса
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Гергиев заявил об угрозе обрушения Мариинки из-за метро «Театральная»
Издание Sohu назвало преимущества танка Т-80 перед Abrams в Заполярье
Поп-музыкант Эд Ширан в августе впервые станет отцом
Xiaomi выпустила прозрачный телевизор
В Москве магазины оштрафовали на 450 млн руб. за отсутствие масок
В Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков
Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении саратовца в Волгограде
Первые вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Путин потребовал разобраться с ценами на Камчатке
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
В Минске прошла женская акция в поддержку жертв насилия
В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Пандемия спровоцировала сильнейшее падение прибыли бизнеса в России
Ефремов пропал из Боткинской больницы
Певица Глюкоза объяснила свои слова об «украинском Крыме»
Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.В источнике
С чего всё началось
Опубликованы этапы переезда по программе реновации
За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01
Подробнее о событии
Москва завершила формирование ориентировочного перечня переселения по программе реновации
Информационный центр Правительства Москвы05:45
Опубликованы этапы переезда по программе реновации
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01