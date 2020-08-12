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Ведомости
Ведомости

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

Правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации, сообщили в среду на официальном сайте мэра Москвы.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

За три года программы реновации новые квартиры получили уже более 18 тысяч москвичей. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. В процессе расселения находится 155 домов, из которых 27 уже полностью расселены и снесены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01
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РИАМО

Опубликованы этапы переселения по программе реновации в Москве

РИАМО05:25
РИА Новости

Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации

РИА Новости05:24
Москва 24

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Москва 2404:23
Вечерняя Москва

Этапы переселения по программе реновации определили в Москве

Вечерняя Москва04:42
Агентство Москва

Власти Москвы определили этапы переселения по программе реновации

Агентство Москва04:28
Информационный центр Правительства Москвы

Москва завершила формирование ориентировочного перечня переселения по программе реновации

Информационный центр Правительства Москвы05:45
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Опубликованы этапы переезда по программе реновации

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы04:01

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Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

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